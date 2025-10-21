Investigan millonario robo a la cooperativa de estacionamiento medido en Bariloche

Delincuente llegaron sin ejercer violencia hasta la oficina donde se guardaba la recaudación por el cobro del estacionamiento medido.

El robo tuvo lugar en una oficina céntrica de la cooperativa.

Delincuentes ingresaron a la oficina de la cooperativa que se ocupa de la recaudación del cobro en el estacionamiento medido de San Carlos de Bariloche y sustrajeron más de $2 millones , que estaban guardados en un cajón que fue violentado.

Los autores ingresaron a las oficinas sin ejercer violencia , aunque sí la utilizaron para forzar el cajón de un escritorio, donde se encontraba el dinero en efectivo. El hecho ocurrió días atrás en la oficina céntrica que posee esa cooperativa, a pocos metros del Centro Cívico , en el edificio Bariloche Center.

Los autores ingresaron al lugar presuntamente utilizando la llave de acceso a la oficina. Pero para apoderarse del dinero tuvieron que dañar el cajón de un escritorio , donde los encargados de la entidad guardaron el dinero correspondiente a una jornada de recaudación .

Las sospechas sobre los trabajadores con llave de la oficina

Los denunciantes sembraron sospecha sobre las personas que tienen acceso con llave a la oficina, que son sólo cinco personas. El hecho de que los individuos hayan ingresado sin violentar la puerta de entrada y dispongan de la llave de la oficina, siembra la duda sobre la posible colaboración entre algún empleado de cooperativa con los delincuentes.

También cabe la posibilidad de la “venta del dato”, término utilizado cuando se comercializa información clave para llevar adelante un robo sin las complicaciones propias de la seguridad del lugar y garantizando el botín.

La denuncia fue radicada en la dependencia policial que está ubicada a 100 metros del sitio donde ocurrió el ilícito, la cual dio intervención a un área de investigaciones de la Policía de Río Negro.

La Municipalidad de Bariloche mantiene acuerdos con distintas cooperativas para el cobro del estacionamiento medido, las cuales luego deben rendir al erario comunal parte de lo recaudado.

Los robos en las oficinas de las cooperativas: cada vez más comunes

Los hechos delictivos a oficinas de las cooperativas, son recurrentes. Años atrás tuvo lugar una seguidilla de hechos similares en las oficinas de las cooperativas, en las que se llevaron varias recaudaciones.

Uno de esos ilícitos ocurrió en una oficina alquilada en calle Beschtedt, a pocos metros de Mitre, la arteria comercial más importante de la localidad. Los ladrones ingresaron a esa dependencia, con conocimiento de que allí se guardaba el dinero de la recaudación y lo sustrajeron.

El robo se registró en una oficina céntrica de la cooperativa encargada de la recaudación del estacionamiento medido.

El cobro de estacionamiento en Bariloche

El Municipio tiene una aplicación virtual para el cobro del estacionamiento medido, con múltiples opciones de pago de forma digital, con billeteras virtuales, transferencias y otros métodos similares.

Sin embargo, los controladores del sistema – integrantes de distintas cooperativas- pueden cobrar en efectivo dicho estacionamiento, si es que el usuario no tiene acceso a la aplicación digital o si carece de fondos en esa plataforma como para poder hacerlo. El pago en efectivo suele ser común entre los turistas y visitantes extranjeros que no cuentan con la aplicación para abonar el estacionamiento, entonces el pago en efectivo suele ser el más utilizado.

Las opciones virtuales de pago redujeron el cobro del estacionamiento en efectivo aunque aún existen usuarios que eligen esa forma de pago para poder hacerlo. La gran afluencia de turistas en una ciudad como es Bariloche constituye un importante porcentaje de recaudación en efectivo, justamente el dinero que fue robado en las oficinas.