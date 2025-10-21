Un hombre denuncia que su jefe lo secuestró e intentó matarlo

El drama ocurrió días pasados en pleno conflicto laboral y salió a la luz ahora. Una vecina heroína lo ayudó a sobrevivir: "temo por mí y mi familia".

En pleno conflicto laboral con su jefe , un vecino de Luis Beltrán de 32 años denunció en la comisaría local haber sido víctima de secuestro y de una violenta agresión por parte de su empleador , que lo llevó engañado hacia una zona rural, y un grupo de hombres armados que actuaron como cómplices.

Según consta en la denuncia, el trabajador se encontraba en el estudio de su abogado tratando temas relacionados con un reclamo laboral cuando recibió un llamado telefónico de su jefe, quien le dijo que lo esperaba en su casa para “arreglar lo del sueldo” , ya que mantenía una deuda con él.

Su abogado lo acercó hasta su casa. Al llegar, observó una camioneta Ford Ranger azul con cúpula blanca estacionada frente al domicilio. Allí se encontraba su empleador, quien lo invitó a subir a la camioneta para conversar.

“Subí pensando que íbamos a dialogar arriba de la camioneta, pero comenzó a conducir. En el camino me preguntaba por mis hijos y si había alguien en mi casa”, relató el trabajador, según consta en la denuncia a la que accedió el medio local 7 en Punto.

El temor del vecino de Luis Beltrán, "por mí y por mi familia"

El recorrido continuó por distintas calles de la localidad hasta una zona de chacras, donde el conductor detuvo la camioneta. En ese momento, una segunda Ranger color champagne llegó al lugar con aproximadamente cuatro hombres a bordo.

“Dos de ellos se bajaron con armas cortas, tipo pistola, y uno me golpeó con la culata en la cabeza. Intenté salir, le grité a mi jefe que parara todo esto, pero comenzaron a pegarme entre todos”, describió.

Asegura que en medio del ataque logró escapar corriendo, mientras escuchaba que su jefe ordenaba atraparlo. En su huida, una mujer que se encontraba en una camioneta Partner verde oscuro lo auxilió, lo trasladó hasta la Comisaría de Luis Beltrán y le prestó su celular para comunicarse con su esposa. Luego fue llevado al hospital para recibir atención médica.

image - 2025-10-21T135722.999 El trabajador logró escapar de su jefe en una Partner de alguien de la zona.

El denunciante explicó que la agresión estaría relacionada con su decisión de independizarse y con los reclamos laborales que mantiene con su empleador, quien le adeuda el sueldo correspondiente al mes de septiembre.

“Temo por mi integridad y la de mi familia, porque estas personas andan armadas”, manifestó en su declaración.

El hombre detalló que desde junio de 2020 realiza tareas de reparto, manejo de mercadería y otros trabajos varios para el acusado. La causa ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Choele Choel, que investiga los hechos denunciados.