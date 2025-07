Estacionamiento medido: proponen una exención para quienes no tienen garaje en Cipolletti

Proponen que los titulares de domicilios o inquilinos no paguen estacionamiento medido en Cipolletti.

Una nueva iniciativa presentada en el Concejo Deliberante de Cipolletti busca aliviar el bolsillo de vecinos que, al vivir en zonas donde rige el estacionamiento medido y no contar con cochera, deben pagar para dejar su vehículo frente a su propia vivienda o por el contrario, dejar sus vehículos en zonas alejada. La concejal Ana Napoli impulsa un proyecto de ordenanza para modificar el Código de Tránsito Municipal y eximir del pago de la tarifa a propietarios o inquilinos que no tengan garaje.

“ La intención es eximir del pago de la tasa de estacionamiento medido a los titulares de inmuebles o inquilinos que no poseen garajes ”, explicó la edil en diálogo con LM Cipolletti . La propuesta ya obtuvo despacho para ser tratada en la comisión de Gobierno, y Napoli confía en que el tema se debata “más pronto que tarde”.

Una demanda cotidiana

La concejal argumenta que el sistema de estacionamiento medido fue pensado para ordenar y optimizar el uso del espacio público en sectores de alta demanda, pero no contempla la situación de quienes viven en esas zonas sin contar con cochera. “Muchos vecinos no tienen posibilidad estructural de incorporar un garaje en sus casas. Por diseño urbano o porque cuando se construyó no era obligatorio, deben pagar todos los días para estacionar en la puerta de su casa”, señaló Napoli.