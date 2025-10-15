Entró a un jardín de infantes simulando querer inscribir a un niño y le robó el celular de una maestra

El sujeto aprovechó un descuido de la docente, se apoderó de un teléfono y huyó. La Justicia lo condenó a una pena muy leve.

El robo fue en un establecimiento de Fernández Oro y el sujeto huyó hacia Cipolletti.

El hombre que entró a un jardín de infantes de Fernández Oro con la excusa de consultar por la inscripción de un niño y aprovechó para robarle el celular a la docente que lo estaba atendiendo fue condenado a un mes de prisión . La pena surgió de un juicio abreviado en el que el ladrón admitió su culpa , y es de cumplimiento obligatorio porque tiene antecedentes penales.

El hecho, que causó mucha conmoción por la osadía del sujeto y el lugar lleno de niños donde fue a delinquir, ocurrió la mañana del lunes 25 de agosto último en el Centro de Desarrollo Infantil “Semillitas” , ubicado en la esquina de las calles Ingeniero Cipolletti e Iguazú.

Estaban en plena actividad, cuando alrededor de las 10:30 ingresó Carlos Julián Vera y pidió información para la inscripción de su hijo , aunque después dijo que era el hijo de su pareja. Lo aclaró porque cuando le pidieron la fecha de nacimiento del niño, no lo recordaba, por lo que pidió que le facilitaran un número de teléfono para que la mujer se encargara de los trámites. También dijo que recientemente habían llegado a la localidad y que provenían de Villa Regina. Todos detalles marcados en el expediente judicial.

Centro Infantil Semillitas

Pero en el momento en que la docente buscaba la información de contacto, Vera agarró un teléfono Samsung Galaxy que se encontraba sobre el escritorio, propiedad de la maestra, y salió corriendo.

Tras el impacto emocional que causó la maniobra, desde la institución llamaron rápidamente a la Policía, por lo que de inmediato se inició un operativo en búsqueda del sujeto, del que tenían la descripciones física y la vestimenta.

No fue muy lejos su fuga, porque pocos minutos después efectivos de una patrulla lo vieron corriendo por la Ruta 65 en dirección a Cipolletti, donde lo atraparon tras una persecución. En la fuga había descartado el celular robado, el fue hallado por los uniformados que participaron en el procedimiento. Posteriormente se lo reintegraron a su propietaria.

La confesión

Vera fue imputado por el delito de hurto y en una audiencia realizada a mediados del mes pasado la fiscal Eugenia Vallejos comunicó que con el defensor Oficial Marcelo Caraballo habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado. El acuerdo establecía imponerle un mes de prisión de cumplimiento efectivo y la declaración de reincidencia, dado que cuenta con antecedentes penales por motivos no precisados. El 12 de abril de 2023 había sido condenado a 7 meses de cárcel obligatoria.

Vallejos indicó que la víctima del hecho no objetó la propuesta. También la aceptó Vera, por lo que admitió su responsabilidad en el hecho.

Por su parte, el juez Guillermo Merlo resolvió en ese sentido y dictó el fallo sobre los términos expuestos por las partes. Sostuvo que las pruebas aportadas por la Fiscalía corroboraran la autoría del hurto, además de contar con la confesión del propio Vera.

Si bien la resolución judicial se conoció recientemente, el fallo fue el 15 de septiembre último, por lo que el condenado estaría en condiciones de salir en libertad en los próximos días.