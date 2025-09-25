Ante los hechos de inseguridad, piden que Fernández Oro tenga su propia Fiscalía: ¿Es posible?

El intendente de Oro se manifestó a favor. El apoyo se fundamenta en el crecimiento poblacional, el aumento de la inseguridad y para generar mayor acceso a la Justicia.

La propuesta de la creación de una Fiscalía descentralizada para Fernández Oro recibió el acompañamiento del intendente de la localidad, Gustavo Amati. El martes 23 se llevó adelante una reunión con el Procurador General de Río Negro , Jorge Crespo donde el intendente le solicitó “algo más ambicioso que una Fiscalía adjunta”.

La reunión contó con la participación del jefe de fiscales de la Cuarta Circunscripción , Santiago Márquez Gauna, Martín Rebaliatti , Coordinador de Gabinete y Valeria Fernández , Jueza de Faltas de la localidad. Durante el encuentro se elaboró el documento con la solicitud formal para la creación de una Fiscalía descentralizada .

La iniciativa forma parte de las gestiones que el Municipio impulsa desde principios de año y que ahora cuenta con el respaldo del jefe local . Según se explicó, la instalación de una sede fiscal permitirá brindar respuestas más rápidas y cercanas a los vecinos , sin necesidad de trasladarse a las oficinas en Cipolletti.

Sin embargo, no es una tarea fácil. Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro informaron a LMCipolletti que el pedido formal fue recepcionado, pero que para llevar adelante y efectivizar el pedido, es necesario la creación de una ley que así lo permita.

Solicitud formal para la creación de una Fiscalía descentralizada

El intendente Gustavo Amanti en declaraciones a LMCipolletti explicó: “Nos reunimos con el Procurador General Jorge Crespo y enviamos la nota formal para solicitar algo más ambicioso que una Fiscalía adjunta, solicitamos directamente la creación de una Fiscalía en Fernández Oro”.

FB_IMG_1758759976381 La creación de una Fiscalía descentralizada para Fernández Oro recibió el acompañamiento del intendente de la localidad, Gustavo Amati.

Durante la reunión, las autoridades locales reconocieron la importancia de este pedido, al identificar el crecimiento sostenido de la población que experimenta Fernández Oro, con una fuerte expansión urbana y un rol estratégico en el mapa del Alto Valle. El crecimiento demográfico también incrementa la cantidad de conflictos y hechos de inseguridad reflejados en los últimos meses.

La población de Fernández Oro se triplicó

“El pedido es por el crecimiento que tuvo la localidad, sabiendo que fue la que más creció en la provincia. Se triplicó la población en 15 años, contar con una Fiscalía en Fernández Oro permitirá descomprimir Cipolletti y le dará más agilidad a los casos de la localidad” indicó Amanti.

El jefe comunal agregó que la Municipalidad ofrecerá un espacio físico para el funcionamiento de la oficina del Ministerio Público Fiscal de Río Negro. En la actualidad, los habitantes de Fernández Oro deben trasladarse hasta Cipolletti para realizar las denuncias o seguir causas, lo que provoca demoras y dificultades en el acceso a la justicia.

FB_IMG_1758759978221 La instalación de una sede fiscal permitirá brindar respuestas más rápidas y cercanas a los vecinos, sin necesidad de trasladarse a las oficinas en Cipolletti.

Además, en la reunión se destacó que la creación de una Fiscalía descentralizada permitirá optimizar los recursos, fortalecer el acompañamiento a las víctimas de delitos y coordinar de forma más efectiva las investigaciones de hechos delictivos

En la misma línea, Márquez Gauna confirmó que participará en la próxima reunión del Consejo de Seguridad local para avanzar con acciones concretas y en la coordinación de tareas con instituciones de la ciudad para consolidar el proyecto.

El proyecto de ley original del legislador Berros

El proyecto de ley para la creación de una Fiscalía Descentralizada en Fernández Oro fue presentada originalmente por el legislador José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, quien resaltó que es una respuesta a un reclamo expresado desde la misma comunidad.

La propuesta establece facultar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a realizar las "adecuaciones presupuestarias necesarias" para la implementación de la nueva dependencia. Entre los fundamentos, Berros destacó que la localidad ha experimentado un notable aumento de su población, lo que impactó en el incremento de hechos de inseguridad.

Jose Luis Berros, diputado Rio Negro.png El legislador José Luis Berros, impulsa el proyecto para tener mayor control y que redunde en las arcas estatales. Gentileza

Sostuvo que en los últimos años la localidad “ostenta un crecimiento demográfico trascendente y un notorio incremento de su planta urbana, siendo una de las ciudades con mayor expansión poblacional del Alto Valle por formar parte de un corredor urbano con elevada circulación de personas y vehículos”.

Asoció el crecimiento a la problemática criminal, dado que los índices “traen consigo un notorio aumento de hechos delictivos que, para una correcta administración de Justicia requieren investigaciones penales ágiles, eficaces, eficientes y con una marcada relación de proximidad y cercanía de acceso al servicio de justicia”.

ministerio publico fiscal cipo.jpg La instalación de una Fiscalía Descentralizada en la ciudad permitirá descomprimirá la labor de las fiscalías cercanas y mejorará la distribución territorial del servicio de justicia.

Entre sus argumentos sumó que la instalación de una Fiscalía Descentralizada en la ciudad “descomprimirá la labor de las fiscalías cercanas y mejorará la distribución territorial del servicio de justicia” y además que una nueva oficina “permitirá un mejor trabajo articulado con las fuerzas de seguridad locales, optimizando recursos y coordinando de manera más eficiente las investigaciones”.