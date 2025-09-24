Leñadores detenidos por tala ilegal en reserva Puerto Viejo de Fernández Oro

Dos hombres fueron sorprendidos cortando árboles con motosierras. Les secuestraron las herramientas y dos vehículos. Fueron imputados por "daño doloso".

La policía de Fernández Oro sorprendió a los dos leñadores ilegales. Les secuestraron dos vehículos, motosierras y una gran cantidad de leña que habían cortado.

La Policía de Fernández Oro detuvo a dos hombres acusados de talar árboles del tupido bosque de la Reserva Forestal Puerto Viejo , un área protegida por ordenanza municipal. Además les secuestraron dos vehículos en los que se movilizaban, dos motosierras y una importante cantidad de leña que habían cortado.

Ambos leñadores, domiciliados en el barrio Costa Sur de Cipolletti , fueron imputados por el delito de "daño doloso en grado de flagrancia".

El operativo se llevó a cabo el martes por la tarde , luego de que vecinos alertaran a las autoridades que se escuchaba el ruido de motosierras en el sector que se encuentra en la zona de la costa del río Negro, y que ostenta una notable belleza natural gravemente amenazada.

Tala ilegal Oro 3.jpeg

Una patrulla de la Comisaría 26 fue hasta el lugar y los efectivos sorprendieron a los dos sujetos en el interior del bosque en plena tarea de desmonte.

La maniobra fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, desde donde el fiscal Martín Pezzetta dispuso abrir una causa penal y el secuestro de una camioneta Chevrolet que estaba cargada con leña recién cortada, y un Volkswagen Gol.

También se dispuso la notificación al Gabinete de Criminalista para la realización de las diligencias periciales de rigor.

En tanto que los acusados fueron trasladados a la Unidad policial, donde fueron identificados y se les informó que la imputación en su contra.

La urgencia de cuidar el medio natural

La tala de árboles en Puerto Viejo está expresamente prohibida por tratarse de una reserva ecológica destinada a la conservación del entorno natural ribereño. Sin embargo se han detectado numerosos ejemplares de álamos y sauces cortados, entre otras especies, de manera ilegal. Se sospecha que son particulares que utilizan la leña para calefaccionarse, como también operarios de empresas dedicadas a la fabricación de ladrillos que necesitan el material para encender los hornos.

La Asociación Civil Guardianes del Río Negro, que impulsó el proyecto de ordenanza sancionada en 2020 que declaró al sector como Reserva Forestal y de aves, viene trabajando intensamente para preservar el entorno natural y evitar que se siga dañando la arboleda.

Tala ilegal Oro 2.jpeg

Han concretado intensas gestiones con ese objetivo, además de campañas para concientizar a vecinos y visitantes sobre el cuidado del ecosistema costero.

Hace pocas semanas junto al municipio de Fernández Oro instalaron cartelería para reforzar el mensaje y colocaron un portón para controlar el acceso, que es gratuito.

Sin embargo el último domingo, a escasos días de colocar la estructura, se la robaron. Hay una denuncia policial por ese hecho, que está siendo investigado.

Avanza el proyecto educadores ambientales

La propuesta para crear un equipo de personas para reforzar la protección de Puerto Viejo tomó vigor en el municipio de Fernández Oro. Se trata de un cuerpo de Guardas Ambientales, que también cumplirá una función educativa.

La iniciativa, impulsada también por Guardianes del Río Negro y busca precisamente “proteger y educar sobre el cuidado de este espacio único”, cuenta con el apoyo comunal, que cedió una casilla modular que se instalará en el lugar para albergar al personal.

Los pasos administrativos se formalizarán en las próximas horas con la firma del convenio que pondrá en marcha el programa. En principio se designará a dos agentes que trabajarán por la mañana y por la tarde.