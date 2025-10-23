Siniestro: abusó de una adolescente mientras la apuntaba con un arma

El victimario, que tenía una tobillera electrónica, también le robó las pertenencias a un joven que iba junto a la menor y luego cometió el abuso.

A punta de pistola, abuso de una menor y le robó al compañero de la joven.

Un sujeto fue detenido en Bariloche, acusado de abuso sexual contra una adolescente de 15 años mientras la apuntaba con un arma de fuego y sustraerle pertenencias a otro joven en el mismo episodio. La Policía de Río Negro analizó registros fílmicos y otras pruebas, con las que logró identificar y detener al sospechoso.

El violento ataque sexual ocurrió el lunes de la semana pasada en un descampado que está situado entre los barrios 400 Viviendas y El Frutillar , en la zona sur de la ciudad cordillerana.

De acuerdo a los escasos datos que trascendieron, el acusado interceptó a los adolescentes y los amenazó con un arma. Luego de apoderarse de las pertenencias del varón, sometió sexualmente a la chica, bajo intimidación.

Estaba condenado y tenía tobillera electrónica

La Policía recibió la denuncia e inició la investigación para tratar de identificarlo. Para ello, contó con un dato valioso: el registro de geolocalización de la tobillera electrónica que tenía el principal sospechoso, que confirmó que estuvo en el lugar donde las víctimas denunciaron el ataque.

El delincuente gozaba del beneficio de libertad condicional, en la etapa final de una condena por hechos delictivos anteriores.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales lo detuvo el domingo pasado y este martes el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos. Quedará detenido por dos meses, de forma preventiva.

Otro caso de abuso

El mismo sujeto está sospechado de haber cometido otro ataque sexual en la misma zona, en marzo pasado. Ese episodio, en perjuicio de una mujer de 23 años, tomó estado público a escala nacional. Ocurrió en el barrio 400 Viviendas

El delincuente atacó a la mujer el 4 de marzo a la mañana, a plena luz del día. La víctima caminaba en un descampado cuando fue interceptada por el agresor.

De acuerdo al relato de la joven, un hombre con la cara tapada la agarró de atrás mientras caminaba y abusó sexualmente de ella. Luego, escapó a toda velocidad.

La víctima no pudo identificar al presunto agresor, dado que había ocultado la cara con un pasamontañas y que la tomó de atrás cuando caminaba por el barrio. Sin embargo, los datos que aportó sirvieron para cotejar aquel hecho con el caso reciente.

Imputado

En la formulación de cargos del martes pasado los investigadores aportaron elementos probatorios contundentes y los adosaron a las declaraciones testimoniales, entrevistas en Cámara Gesell, informes de la UADME, médicos y periciales y diversas actuaciones policiales.

El imputado fue asistido por la defensa pública penal quien no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo solicitado para llevar adelante la investigación.

El juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos abuso sexual doblemente agravado por la edad de la víctima y por mediar acceso carnal, en concurso real con el delito de robo. Dispuso la continuidad de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.