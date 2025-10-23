Otra que Mad Max: lo sorprendieron en una moto armada que parecía un "monstruo mecánico"

Ocurrió el miércoles por la tarde. Por la deformidad, el rodado llamó la atención de los policías que se acercaron a controlar la documentación.

La moto tenía el motor de otra robada, los plásticos eran de otro modelo y el chasis tenía la numeración limada.

Una moto llamó la atención de policías de Fernández Oro que el miércoles por la tarde patrullaban la zona céntrica de la ciudad. Algo no encajaba en ella. Era muy rara y carecía de armonía. Parecía un monstruo mecánico , como los vehículos de la película Mad Max : su motor era de mucha mayor dimensión , el manubrio tampoco correspondía y se notaba que los plásticos de los guardabarros no eran de ese modelo, además de carecer los del carenado.

Los uniformados vieron al extraño rodado estacionado estacionado en inmediaciones de la esquina de las calles Jorge Cafrune e Hipólito Irigoyen , con un joven sobre ella. Pararon y le pidieron que descendiera para el trámite de identificación.

El conductor brindó su nombre, dijo que tenía 19 años y que residía en Costa Linda , el barrio que se extiende al norte de la ciudad a la vera del canal principal de riego. También admitió que no tenía la documentación de la moto, por lo que los policías procedieron a verificar los datos observados en las numeraciones en el sistema de monitoreo 911, desde donde a su vez consultaron los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor -DNRPA-.

Todo mal

La respuesta no dejó dudas. El motor pertenecía a una Honda CB125F Twister que tenía pedido de secuestro dictado el 6 de septiembre último por la Comisaría 26 de la misma localidad, donde su dueño denunció que se la habían robado, causa que se tramita en la Fiscalía de Cipolletti. También reclamaba el secuestro del rodado el Registro Nacional del Automotor, solicitado por el damnificado.

En cuanto al chasis -que se presume es de una 110cc- , también mostró irregularidades, porque tenía el numero adulterado, además de no coincidir con el del motor.

Las imágenes difundidas por la fuerza policial revelan las particularidades del ensamble, en las que quedó expuesto también el ingenio del constructor, dado que tuvo que adaptar piezas para poder ponerla en funcionamiento.

Ante las anomalías el particular vehículo fue secuestrado y quedó demorado el joven que la conducía. Quedó acusado por el delito de encubrimiento.