Una mujer mató a su hija de 9 años: la escalofriante confesión que le hizo a la policía

El cuerpo fue hallado en su cama, y los policías se sorprendieron por la actitud de la mujer: estaba imperturbable.

Un brutal y escalofriante crimen se conoció en las últimas horas. La policía detuvo a una mujer por haber asesinado a su hija de 9 años. La escalofriante confesión que realizó dejó conmocionados a todos.

La Justicia investiga la trágica muerte de Diana en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Su mamá, María de los Ángeles Russo, quedó detenida tras admitir que la asesinó con una sobredosis de pastillas.

Según revelaron los medios locales, la escena que presenciaron los vecinos fue realmente devastadora. Varios patrulleros, móviles de Criminalística y una morguera coparon la cuadra de Irigoyen al 500, entre Misiones y Quintanas, donde vivía la pequeña con su mamá y sus abuelos.

María de los Ángeles está detenida, a la espera de los resultados de la autopsia que será clave para definir el rumbo de la causa, y la figura penal por la que será investigada.

diana asesinato

La escalofriante confesión de la madre

Fuentes policiales dieron detalles sobre el momento previo a la detención de la mamá de Diana. Afirman que estaba imperturbable, fría y su actitud sorprendió a los mismos policías que se acercaron a su domicilio.

En ese momento y ante la consulta de los agentes, la mujer admitió el brutal crimen. “Le di clonazepam anoche”, dijo al hacer referencia a su pequeña hija.

El cuerpo de la nena estaba tendido sobre la cama en una de las habitaciones, sin signos de violencia visibles. Los peritos estimaron que la muerte no superaba las ocho horas. Según indicó TN, la ingesta de las pastillas habría ocurrido entre la cena y la hora de dormir.

Con el paso de las horas, la fiscal Natalia Saavedra habló sobre la investigación, pero aclaró que “Por el momento tenemos mucha información que chequear. La autopsia nos va a arrojar un resultado o parámetro importante de las causas de la muerte”.

familia diana

Asimismo, a través de los testimonios se conoció que María de los Ángeles ya había sido internada varias veces en centros psiquiátricos, pero solía abandonar los tratamientos ambulatorios. “Tenía episodios, pero nunca de violencia hacia su hija”, afirmaron los familiares y vecinos, quienes se fueron acercando a la casa donde ocurrió el horror.

La desgarradora despedida a Diana: "Me enseñó a cuidarla"

Diana asistía a la Escuela Santiago Apóstol y las autoridades suspendieron las clases y la muestra anual de educación física. Pidieron por “su alma y la pronta resignación de su familia y amigos”.

Una de sus maestras la despidió con un emotivo mensaje. “No hay palabras que alcancen. Hoy comparto este abrazo porque refleja todo lo que ella era: ternura, entrega y una pasión inmensa por la danza. Para nosotras la danza nunca fue solo técnica: fue refugio, consuelo, risas en los ensayos y fuerza cuando todo era difícil”, escribió en Facebook junto a un video en el que se las ve juntas.

“Me enseñó tanto. Me enseñó a cuidarla, a reír con ella, y a entender que el arte puede ser un hogar. Me despido con gratitud por haber sido su maestra y por cada minuto compartido. Llevaré su luz en cada coreografía, en cada ensayo, en cada función. Que su recuerdo nos inspire a acoger más amor y más cuidado”, agregó.