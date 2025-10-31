¿Dulce o truco?: todas las actividades para vivir Halloween en familia este fin de semana

Cipolletti se llena de color y sustos con fiestas, shows y juegos para grandes y chicos en un fin de semana especial. Enterate la agenda completa

Cipolletti celebra Halloween con múltiples actividades para chicos y grandes durante el fin de semana.

Cipolletti se prepara para un fin de semana lleno de color, misterio y diversión con una agenda repleta de eventos inspirados en Halloween . Desde este viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre , los cipoleños podrán elegir entre propuestas familiares, fiestas electrónicas, shows teatrales y actividades solidarias que invitan a participar y disfrutar de una ciudad en movimiento.

Las celebraciones comienzan con múltiples opciones para todas las edades. En Nido (San Martín 269) se desarrollará la Halloween Party , dos jornadas con maquilladoras, experimentos, baile, concurso de disfraces y sorpresas bajo la consigna “¿Dulce o truco?”.

En otro punto de la ciudad, el Salón Punto Diversión (Nicaragua 1919) abrirá sus puertas de 18 a 20 con pelotero libre, maquillaje artístico y un espacio pensado especialmente para niños.

Para quienes buscan una experiencia mágica, el espacio Mundo Dimagic (Los Pioneros 630) ofrecerá el “Súper Halloween Mágico” desde las 18. Allí, el mago Joaquín “Dimagic” encabezará un show con espuma, comida, bebida y premios.

ON - ventas por Halloween (8).jpg Fiestas temáticas con premios a los mejores y más originales disfraces de Halloween. Omar Novoa

El Club Marabunta (Belgrano 2000) también se suma a la movida con una noche terroríficamente divertida que incluirá kermés del terror, juegos al aire libre y fotocabina. Solo pagan los niños de 5 a 12 años, mientras que los adultos ingresan gratis de 19 a 21.

Para los amantes del tango, la Milonga “Ruta del Tango – Noche de las Sombras” en Broxstar (España 168) combina baile y disfraces desde las 20 horas, con seminarios y milonga libre. Las entradas desde $8.000

Y quienes busquen un plan nocturno para adultos podrán acercarse al Casino del Río, donde se celebrará “La Fiesta de Halloween que estabas esperando”, con premios a los disfraces más originales, cenas gourmet y vouchers de juego.

Misa Criolla: música y solidaridad

Fuera del eje Halloween, el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57) será escenario de un evento solidario: la presentación de la Misa Criolla por el Coro de CALF, dirigida por Damián Cazeneuve, junto a destacados músicos. Las funciones serán viernes y sábado a las 20:30, con entradas a beneficio de APASIDO, Fundación Solatium y la Cooperadora del Hospital local.

E.C.P CCC (2) Actividades solidarias y a beneficio en el CCC. Estefania Petrella

Sábado 1: entre la ayuda y la pista de baile

El espíritu solidario continuará con el “Halloween de Voluntarios” en Funpabia, desde las 16 en la pista de manejo La Falda. La jornada estará dedicada a mejorar los espacios de los perros rescatados, con limpieza, reparación de cuchas y pintura. Los asistentes podrán ir disfrazados y llevar golosinas “aptas para perros”.

En tanto, la Escuela Municipal de Música celebrará la 10° edición del Jam de Música, una noche gratuita de improvisación abierta al público, desde las 21 con entrada gratuita.

Para cerrar el sábado con energía, Finca La Nonnina (Julio D. Salto 1500) recibirá al DJ francés Space 92 en la Vision Halloween, una de las fiestas más esperadas del año, con ambientación temática, premios y entradas disponibles desde $45.000.

E.C.P LA CAJA MAGICA (1) El domingo finaliza con funciones de teatro en La Caja Mágica. Estefania Petrella

Domingo 2: teatro para cerrar el fin de semana

El fin de semana culmina en La Caja Mágica Teatro con la obra “La Prudencia”, una comedia oscura dirigida por Fiorella Contreras que mezcla humor, miedo y absurdo. Con funciones a las 21 y entradas a $20.000, promete ser el broche teatral ideal tras tres días de intensa actividad en la ciudad.

Cipolletti vivirá un fin de semana irrepetible, donde el terror, la música, la solidaridad y el arte se mezclan para ofrecer una amplia agenda cultural. Desde las risas de los más chicos hasta la energía de las grandes fiestas nocturnas, el espíritu de Halloween se adueña de la ciudad con propuestas para todos los públicos.