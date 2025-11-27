Todo listo para la apertura del natatorio municipal: cuando abrirá sus puertas

Se sellaron grietas, reparación de bombas y filtros, arreglos en la zona del vestuario y sanitarios. La construcción de un nuevo quincho generará un nuevo espacio con sombra.

La Municipalidad de Cipolletti anunció la finalización de los trabajos de refacción y mantenimiento del Natatorio Municipal ubicado en la Isla Jordán . Los trabajos iniciaron en agosto para poner el predio en condiciones de cara la temporada 2026. La pileta fue llenada este miércoles y su apertura tendrá lugar el 16 de diciembre.

La secretaría de Obras Públicas informó que los trabajos incluyeron el retiro de las partes sueltas en el hormigón, la reparación y sello de grietas. Además de un trabajo integral de pintura en diferentes sectores del predio.

Los trabajos contemplaron intervenciones en el sistema de electricidad, plomería, albañilería y pintura en los sectores de oficina, enfermería, sanitarios, vestuarios y en la sala de máquinas.

El director de Deportes de Cipolletti, Leandro Dómini en declaraciones a LMCipolletti explicó: “Se sellaron las gritas que presentaba y se repintó la pileta de forma completa. También se refaccionaron por completo los baños y duchas”.

Una de las últimas prácticas del equipo en el natatorio local. El Natatorio Municipal es utilizado para las prácticas del equipo local.

Se llevó adelante la reparación de las bombas de agua y filtros de la pileta, el desmalezamiento de la vegetación en el patio y la renovación de la cartelería del lugar.

La construcción de un nuevo quincho

Una de las incorporaciones más novedosas es la construcción de un nuevo quincho como espacio adicional de sombra, una demanda recurrente de las familias que asisten durante los días de mayor temperatura.

natatorio Los trabajos de mantenimiento incluyeron la reparación de bombas de agua y filtros.

“Ayer se llenó de agua la pileta y ahora se pondrá a punto el agua para cumplir con los protocolos de la salud pública. Esto contempla la colocación de líquidos como cloro, clarificante y correctores de PH” agregó Dómini.

El predio está compuesto por un gran espacio verde de más de 42.000 m2, cuenta con dos quinchos de paja, sombrillas, y dos piletas, una habilitada para adultos y otra destinada al disfrute de las infancias.