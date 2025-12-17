Violencia de género en Cipolletti: hirió a su ex pareja, le robó la moto y destrozó su casa

El acusado y su hermana destruyeron la vivienda y quitaron la puerta de entrada y el marco.

El hombre llegó a la vivienda de la mujer y le provocó heridas con un arma blanca.

El Ministerio Público Fiscal acusó a un hombre por dos hechos de violencia de género contra su ex pareja . Los episodios tuvieron lugar el pasado lunes 15 de diciembre en el barrio Costa Norte de Cipolletti cuando el acusado hirió con un arma blanca a la mujer en su vivienda, rompió su teléfono celular , robó su motocicleta y provocó destrozos en la casa.

En la audiencia realizada este miércoles, se determinó la prisión preventiva del acusado hasta el momento del juicio . La fiscal del caso formuló cargos contra el hombre por los delitos de daño con hurto en carácter de autor por un primer hecho, y violación de domicilio , daño, lesiones leves agravadas por la relación de pareja y amenazas en carácter de coautor en un segundo hecho.

Según el relato de la Fiscalía, el primer hecho sucedió en una vivienda en el barrio Costa Norte , alrededor de las 9.00 del lunes 15 de diciembre de 2025. El hombre se presentó de forma intempestiva en el lugar y enfrentó a la mujer , luego le quitó el teléfono celular y lo rompió de forma intencional .

Después el acusado accedió al patio trasero y se apoderó de manera ilegítima de una motocicleta, propiedad de la denunciante y que fue retirada sin su consentimiento, luego de fugó del lugar. Este accionar constituye el primer delito.

Sala salud Costa Norte 3

El segundo episodio de violencia

El segundo hecho se desarrolló cuando el hombre volvió a la vivienda acompañado por su hermana. La fiscal explicó que ambas personas actuaron de común acuerdo y con división de tareas, lo que agravó la situación de tensión. Se los acusa de provocar daños en la vivienda al romper un portón y sacar la puerta de entrada a la casa de forma íntegra, con el marco.

Además, la denuncia indica que el hombre portaba un palo y la mujer un arma blanca, con los que habrían amenazado a la víctima y le ocasionaron lesiones de diferente consideración, luego certificadas por la médica de guardia del hospital.

El hombre enfrentó a la mujer, le rompió el teléfono celular intencionalmente y se robó una motocicleta.

La solicitud del Defensor Público

La defensa pública que asistió al imputado cuestionó los hechos con el argumento que no se pudieron acreditar los daños en la vivienda, ya que no hubo pericias del Gabinete de Criminalística. Tampoco se pudo comprobar la propiedad de la motocicleta sustraída, por lo que se pidió que no se tenga por formulada la acusación.

Además, el defensor público solicitó la liberación del acusado dado que llegó en calidad de detenido a la audiencia.

E.C.P HOSPITAL (1)

Finalmente, la fiscal requirió la prisión preventiva por el plazo que dure la etapa preliminar con el argumento vinculado al peligro de entorpecimiento de la investigación y con el objetivo de resguardar la integridad de la mujer.

Por su parte la defensa propuso medidas menos gravosas como la incorporación de un dispositivo de monitoreo electrónico como la tobillera y prohibición de acercamiento a la mujer. Sin embargo, el juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva por el mismo período.