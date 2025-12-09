Crimen de Costa Norte: la autopsia reveló cómo asesinaron al joven de 26 años

Se confirmó que fue un hecho de extrema violencia que se produjo durante una reunión de amigos. El supuesto autor está identificado y es buscado intensamente.

Realizaron la autopsia al cuerpo de Agustín Nicolás Troncoso , el joven de 26 años de edad que murió de forma violenta en un hecho ocurrido el último domingo en el asentamiento 2 de Agosto , en la zona del barrio Costa Norte de Cipolletti.

El informe preliminar de la pericia realizada el lunes determinó que el muchacho sufrió una "herida punzocortante en el costado derecho, entre las zonas de la axila y el tórax, con afectación a la aorta" .

Esa lesión habría sido la causa de la muerte, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. Los restos de la víctima, que se domiciliaba en Neuquén Capital , fue entregado a sus familiares.

Buscan al supuesto autor

En cuanto a la investigación, el Ministerio Público Fiscal junto a la Policía siguen buscando al sospechoso de haber sido el autor del ataque mortal. Se hicieron distintas diligencias durante las últimas horas, pero no pueden dar con él.

De todos modos se presumía que está en la zona, por lo que su detención sería de un momento a otro. Hubo otro hombre que fue demorado tras prestar declaración, quien recientemente fue liberado.

Patrullero Allen .jpg

El hecho ocurrió en el sector del asentamiento 2 de Agosto y generó una gran conmoción entre el vecindario. La hipótesis que manejó la investigación desde un principio indica que hubo una reunión de amigos en la que habría compartido bebidas alcohólicas, pero que por causas aún no determinadas se desató una discusión que creció en violencia y terminó cuando uno de ellos extrajo un cuchillo y agredió de un puntazo a Troncoso. Todo habría ocurrido en la vía pública.

La Policía tomó conocimiento tras un llamado y comenzó a trabajar bajo disposiciones de la Fiscalía de turno, que estaba a cargo de Diego Vázquez, con la participación de personal de la Comisaría Cuarta, de la Unidad Regional Quinta, el Gabinete de Criminalística y el médico forense.

La pesquisa logró avances sustanciales tras varias horas de trabajo en el sector, donde vecinos hicieron aportes.