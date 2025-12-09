Los sorprendieron desarmando una moto robada: uno es adolescente

La cámara de videovigilancia del 911 identificó el camino de regreso hasta una vivienda en Fernández Oro. El allanamiento registró a un tercero participando del desguace.

Los dos hombres se pusieron de acuerdo e interceptaron a la conductora para robarle su moto.

El domingo 7 de diciembre, dos jóvenes interceptaron a una mujer a bordo de una motocicleta en la esquina de Venezuela y Presidente Perón, Cipolletti . Los dos chicos enfrentaron a la conductora, la amenazaron y le robaron su moto , dándose a la fuga después. Este martes, la Fiscalía le formuló cargos luego de descubrirlos en pleno desguace del rodado .

Esta mañana se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos, donde los dos hombres fueron acusados por el robo de una motocicleta Honda 110 cc. La acusación es por el delito de robo agravado por la participación de un menor , siendo uno de ellos responsable a título a autor y otro como partícipe necesario.

El Ministerio Público Fiscal relató el hecho que tuvo lugar en la madrugada del 7 de diciembre , a las 5:45 cuando la mujer transitaba en su rodado en la esquina de Venezuela y Circunvalación de barrio Luis Piedrabuena . Los dos hombres llegaron en una motocicleta, uno de los imputados era el conductor e iba acompañado por el adolescente de 16 años.

La teoría de la Fiscalía es que los hombres realizaron un acuerdo previo con distribución de tareas, que permitió confrontar la mujer, amenazarla para que baje de la motocicleta y darse a la fuga con rapidez.

asfalto calle venezuela.jpg El robo se registró a las 5:45 de la madrugada en la esquina de Venezuela y Presidente Perón de Cipolletti.

Las cámaras de videovigilancia del 911, claves en la recuperación de la moto

A través de un seguimiento del sistema de videovigilancia del 911 se pudo visualizar a los sospechosos y crear un camino para identificar la vivienda donde habían ingresado. Ese trayecto llevó a los agentes a realizar un rastrillaje en una vivienda del barrio La Unión de Fernández Oro.

En ese domicilio, se identificó a las dos personas que habían participado del robo, sumado a un tercero, mayor de edad que estaba participando del retiro de los plásticos y ruedas del vehículo. La rápida intervención policial descubrió a los individuos en pleno desguace de la motocicleta.

Central 911 Río Negro.png El monitoreo del sistema del 911 permitió identificar el camino de los dos hombres y la vivienda donde ingresaron a efectuar el desguace del rodado. Gentileza

Como medidas cautelares del proceso, el fiscal del caso solicitó presentaciones semanales en una comisaría de Cipolletti para los dos imputados. La solicitud se basa en que ambos jóvenes tienen domicilio en la región, lo que significa un arraigo a la zona y no poseen antecedentes penales computables, lo que constituye su primer delito registrado.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de tres meses. Además, dispuso la medida cautelar propuesta por el fiscal.