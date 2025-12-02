Salió de la cárcel, volvió a caer por robar una moto en Cipolletti y ya está libre

Es un ladrón reincidente. Había protagonizado una violenta entradera en El Manzanar y tras cumplir una condena, volvió a delinquir.

El ladrón había agotado una pena el 1 de junio de este año y el 29 de agosto siguiente fue atrapado tras robar una moto. Vuelve otros dos meses tras las rejas.

Un ladrón que permaneció seis meses en prisión este año volvió a caer por robar una moto tuvo pasar otros dos meses tras las rejas , y ya está en libertad . La pena surgió en un juicio abreviado en el que Pablo Nahuel Pailaleo , conocido en el ambiente delictivo terminó admitiendo su culpa.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del 29 de agosto último en un domicilio no precisado de Cipolletti.

La acusación de la Fiscalía sostuvo que Pailaleo ejerció violencia y dañó el portón del garaje de la propiedad, de donde se apoderó de una moto Motomel de 110 cc , un casco color rojo y una mochila que contenía documentación de su propietaria.

Sin embargo el hombre no logró cometer el delito porque a unos 300 metros del lugar fue detenido por una patrulla de policías que advirtieron que llevaba la motocicleta a pie.

Preso de nuevo en Viedma

Pailaleo fue imputado por robo simple y quedó en prisión preventiva en el Establecimiento de Ejecución Penal 1 de Viedma, lugar conocido para él porque ya había estado preso.

En una audiencia realizada días atrás el fiscal Diego Vázquez y el defensor Oficial Mario Nolivo le informaron a juez Guillermo Baquero Lazcano que habían consensuado cerrar la causa en un proceso abreviado, que requería la confesión del sujeto.

El acuerdo establecía imponerle dos meses de prisión de cumplimiento obligatorio más la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso, dado que contaba con antecedentes penales.

Sucede que el 6 de enero de este año lo habían sentenciado a seis meses de prisión obligatoria por una violenta entradera y robo de una costosa camioneta que cometió junto a un cómplice en una vivienda del barrio El Manzanar, sanción que agotó el 1 de junio último.

Establecimiento Penal.jpg

El hombre aceptó la propuesta consensuada por la Fiscalía y la Defensa, con lo que quedó confirmado que admitía haber cometido el robo de la moto.

El juez Baquero Lazcano admitió el planteo y dictó el fallo en los términos requeridos por las partes. Destacó que la investigación había reunido pruebas firmes para declararlo culpable, entre ellas la denuncia de la víctima, el testimonios de los policías que participaron en el operativo y las pericias en el portón averiado del inmueble realizadas por el personal del Gabinete de Criminalística. Además sumó que contaban con la confesión del acusado.

La resolución del magistrado consideró que, como había quedado en preventiva desde el 29 de agosto, el castigo quedaba agotado el 29 de octubre, por lo que ya se encuentra en libertad.

Porqué ya había estado preso

El último hecho por el estuvo preso, Pablo Nahuel Pailaleo junto con un cómplice que logró escapar, habían robado en una casa del barrio El Manzanar una camioneta Ford Bronco, 2 televisores, un rifle calibre 22; uno a aire comprimido calibre 5.5 con mira telescópica; un celular; una video casetera, varias herramientas y una tarjeta de crédito.

El atraco fue en horas de la madrugada cuando los delincuentes aprovecharon que la puerta del garage había quedado sin llave y sorprendieron al dueño de casa, a quien tomaron por el cuello y lo amenazaron diciéndole "quedate tranquilo o te pagamos un tiro, no nos mires que sino esto va a ser peor, algo feo te va a pasar".

Tras reducirlo e inmovilizarlo de pies y manos con cables y con un trapo en la boca para que no pidiera ayuda, escaparon con el botín. Cerca de tres horas después el hombre fue socorrido por una empleada doméstica.

camioneta bronco el manzanar.jpg

Pailaleo fue atrapado al día siguiente en Neuquén con la camioneta en su poder. Andaba con otras dos personas. Lo imputaron por “privación ilegítima de la libertad en concurso real con robo simple” y quedó en prisión preventiva en el Penal 1 de Viedma.

Fue a juicio y entre las pruebas incriminantes los investigadores encontraron un rastro dactilar suyo en el interior del inmueble donde entró a robar. Finalmente admitió su culpa en un juicio abreviado y recibió una condena de seis meses de prisión.