ATE Río Negro salió a la ruta y generó importantes demoras de tránsito

Protesta de ATE sobre la Ruta 22 generó demoras y volvió a exigir paritarias y la renovación de más de 2.100 contratos que vencen el 31 de diciembre.

El inicio de la semana laboral tras el fin de semana largo se vio marcado por largas demoras y tránsito lento sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del puente carretero que une Cipolletti con Neuquén . Si bien no se registraron cortes formales, una volanteada realizada por ATE Río Negro desde primeras horas de la mañana obligó a una reducción de velocidad y provocó congestión en uno de los accesos más transitados del Alto Valle.

El gremio estatal volvió a instalar públicamente sus reclamos hacia el Gobierno provincial, en medio de un paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado. La protesta se centró en la exigencia de apertura de paritarias salariales y, principalmente, en la renovación de los contratos de al menos 2.100 trabajadores que vencen el próximo 31 de diciembre.

Durante la protesta, efectivos de Gendarmería Nacional permanecieron apostados en el sector del puente, con unidades antidisturbios listas ante cualquier eventualidad, aunque la movilización se mantuvo en los márgenes de la ruta y no derivó en interrupciones totales .

ATE RN realizó una volanteada sobre ruta 22

Reclamos y advertencias

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, dialogó con LM Cipolletti durante la jornada y expresó la preocupación de la organización sindical frente a la situación contractual que se repite cada fin de año. “Estamos hoy enmarcados en un paro nacional de nuestra Asociación Trabajadores del Estado en contra de la reforma laboral, pidiendo la apertura de paritarias salariales y también la renovación de todos los contratos en sus distintas modalidades”, remarcó.

El dirigente explicó que el pedido ya fue formalizado ante el Gobierno rionegrino: “Hemos transmitido el pedido de convocatoria paritaria y también de renovación de todos aquellos contratos que se caen el 31 de diciembre. En ese sentido, los estatales queremos manifestar el descontento que existe en cada uno de los sectores de trabajo”.

ATE Rio Negro ruta 22 (1) Rodrigo Vicente, secretario gremial de ATE solicitó el llamado urgente a paritarias antes de que finalice el año. Alejo Maimo

Vicente recordó que los empleados estatales recibieron en los últimos meses dos bonos extraordinarios de $50.000, que no quedaron incorporados al salario. “Es momento de revisar esas decisiones. No puede ser que en una elección de medio término el vecino del trabajador estatal haya recibido el doble simplemente por emitir un voto. Para muchas cosas plata hay, entonces para los estatales también tiene que haber”, sostuvo.

Según ATE, la pérdida salarial durante el año ya supera el 30% y se suma a la incertidumbre de los trabajadores contratados que no saben si su vínculo se renovará o no a fin de año. “Necesitamos darle tranquilidad a la familia estatal. Esto ocurre prácticamente todos los años. La estabilidad laboral depende del humor de algún funcionario y eso no puede seguir así”, apuntó Vicente.

ATE Rio Negro ruta 22 (2) Según el sector estatal, se registró una pérdida del 30% en los salarios. Alejo Maimo

El sindicato reclama también el pase a planta permanente para este universo de trabajadores, aunque admite que la prioridad inmediata es la renovación contractual. A nivel nacional advirtió que la política de reducción del personal estatal genera temor a un achicamiento similar en Río Negro.

“Son más de 2.500 trabajadores que necesitarían una renovación contractual. No tenemos fecha alguna ni respuestas por el momento. Si no se abre un espacio paritario o no se buscan soluciones, se va a generar una conflictividad importante hacia el 2026”, definió.

La volanteada continuará siendo una de las herramientas del gremio en la recta final del año, mientras crece la preocupación sindical por lo que pueda ocurrir después del 31 de diciembre.