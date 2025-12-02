ATE exige al Gobierno la renovación de 2.500 contratos y alerta por riesgo de desempleo

El sindicato solicitó, como cada año, la renovación de los contratos y pase a planta permanente de los trabajadores que finalizan su relación laboral a fin de mes.

ATE Río Negro solicitó la renovación de contratos de al menos 2.500 trabajadores que se vencen a fin de mes.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) volvió a encender las alarmas ante una situación que se repite cada fin de año , pero que en el actual contexto económico adquiere mayor tensión. Más de 2.500 estatales provinciales continúan trabajando sin estabilidad laboral y con contratos que vencerán el 31 de diciembre si el Gobierno de Río Negro no dispone su renovación. A ellos se suman miles de empleados de municipios y comisiones de fomento que se encuentran en idéntica condición.

El planteo del gremio fue formalizado a través de una presentación dirigida al Ejecutivo provincial, en la que se exige la renovación automática de la totalidad de los contratos y el pase a planta permanente de este universo de trabajadores . Según remarcó la conducción sindical, se trata de empleados con tareas permanentes dentro del Estado rionegrino, algunos con una trayectoria de muchos años, que paradójicamente continúan desempeñándose bajo modalidades temporales.

“ El Gobierno provincial y los municipios deberían garantizar la continuidad laboral de los miles de estatales cuyos contratos vencen a fin de año . De lo contrario, pasarán a engrosar la masa desempleada que se acumula con la destrucción de puestos de trabajo en el ámbito privado y público producto de las políticas del gobierno nacional”, advirtió Rodrigo Vicente , secretario general de ATE.

ATE Río Negro denunció esta mañana que el achique de horas extras en los hospitales impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial representa "un golpe de gracia" para el sistema sanitario. El gremio insistió en que la provincia, al igual que los municipios, renueven los contratos laborales y hagan el pase a planta permanente. Francisco Sánchez V.

El gremialista también apuntó contra lo que calificó como una “discriminación estructural” hacia los trabajadores contratados. “Son empleados con funciones permanentes y años de trayectoria, pero a diferencia de los trabajadores de planta permanente no cuentan con estabilidad ni con los mismos derechos. Esa desigualdad debe terminar”, sostuvo.

Actualmente, quienes se desempeñan por fuera de la planta permanente cumplen funciones en distintos ministerios y organismos estatales bajo múltiples figuras administrativas: contratos de locación, hora cátedra y modalidades especiales de servicio, entre otras. La diversidad contractual, advierte el sindicato, “se utiliza para encubrir vínculos laborales que en la práctica son permanentes y esenciales para el funcionamiento del Estado”.

ATE insiste en que no solo es urgente la renovación de los contratos antes de fin de año, sino que resulta necesario avanzar de manera progresiva en el pase a planta permanente, tal como ocurrió en otras oportunidades mediante acuerdos paritarios. La conducción sindical remarcó que en un escenario de inflación, recesión y creciente pérdida de empleo, “el Estado no puede convertirse en un factor adicional de inestabilidad laboral y social”.

Mientras la discusión salarial se mantiene abierta y los gremios reclaman una actualización acorde al proceso inflacionario, la situación de los contratados ya aparece como uno de los puntos centrales del conflicto laboral que marcará el cierre del año.

salarios rio negro sueldos.jpg El Gobierno de Río Negro confirmó el pago de haberes entre el 4 y 6 de diciembre. Archivo

Cronograma de pago de salarios

En paralelo al reclamo gremial, el Gobierno de Río Negro confirmó el calendario de pago de haberes correspondientes al mes de noviembre para la Administración Pública Provincial. Como ocurre cada año, el cronograma se desarrollará entre el 4 y el 6 de diciembre.

Jueves 4 de diciembre

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 5 de diciembre

Docentes

Porteros

Sábado 6 de diciembre

Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control

Con el inicio del pago de salarios y en medio del reclamo de estabilidad laboral, el cierre del año encuentra a la provincia ante un escenario gremial sensible y en plena negociación, incluso a la espera de confirmación del aguinaldo y su fecha de cobro.