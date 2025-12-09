La nueva actualización de Whatsapp: la opción más solicitada por los usuarios

La aplicación de mensajería global incorporó una función muy demandada por las personas. También permitirá la comunicación con personas que no tengan WhatsApp.

La última actualización de WhatsApp permitirá que los nuevos integrantes del chat grupal accedan a los mensajes de las últimas 24 horas.

La aplicación de mensajería más usada del mundo incorporó cambios muy solicitados por los usuarios. WhatsApp permitirá que los nuevos integrantes de un grupo accedan al historial de las últimas 24 horas y por otro lado, habilitará la mensajería con usuarios que no utilicen la aplicación.

Las nuevas funciones apuntan a ofrecer mayor contexto de los mensajes y fluidez en la comunicación , al mismo tiempo que fortalecen el esquema de seguridad de la plataforma.

Entrar a un grupo tarde y no comprender ningún mensaje es algo que nos pasó a todos. Cuando una persona era sumada a la conversación del chat grupal , la pantalla aparecía vacía y había que preguntar sobre el contenido que enviaron antes y que otro miembro reenvíe los mensajes para entender el contenido . Pero esta novedad se descubrió hace poco en la versión de prueba para Android.

Cómo es la nueva función de WhatsApp

El control de esta nueva herramienta la tendrán los administradores de los grupos. Ellos son los que decidirán si activan o no la función de “historial compartido”. Esto significa que si activan la opción de compartir el historial, las personas recientemente incorporadas podrán acceder a revisar los mensajes de forma automática, sin tocar ninguna configuración ni solicitar permisos.

Los administradores del grupo del chat podrán activar la opción de "compartir historial".

Sin embargo, estas transformaciones deben cuidar el funcionamiento del teléfono. Por eso el acceso a los mensajes viejos será únicamente de las últimas 24 horas. Incluso, al considerar que hay grupos con mucha actividad de mensajería, la aplicación Meta evalúa colocar un límite de hasta 1.000 mensajes compartidos. Este tope tiene como objetivo transferir la información justa y necesaria para no recargar la memoria del teléfono ni tildar la aplicación.

Esta modificación se realiza de forma transparente, para que el recién llegado vea el historial relevante del grupo y pueda aportar información o decidir sobre la temática abordada en el chat grupal. Fundamentalmente porque los grupos de Whatsapp suelen crearse con un objetivo en común como es la asistencia a un evento, un regalo, la elección de un producto, servicio o experiencia, lo que facilita la fluidez de la comunicación.

Cómo se mantendrá la seguridad del Chat

Esta modificación se incorpora con el mismo sistema de privacidad. Los desarrolladores explicaron que WhatsApp continuará usando el cifrado de extremo a extremo, esto significa que la app seleccionará de forma automática a un integrante del grupo para encriptar y transmitir los mensajes al nuevo miembro.

La aplicación continuará con su sistema de seguridad cifrado de extremo a extremo.

Este método asegura que solo la persona autorizada acceda a la información, cada vez que ingresa un nuevo miembro, se genera una clave de cifrado grupal nueva. Por eso se garantiza que la charla se mantendrá cerrada solo para los integrantes del chat grupal.

La segunda modificación: comunicarse con personas que no tienen WhatsApp

La segunda modificación representa un cambio más profundo, ya que la aplicación permitirá comunicarse con personas que no usan WhatsApp. Esta nueva función estratégica deja atrás su etapa como sistema cerrado para integrarse a un ecosistema comunicacional más grande.

La incorporación fue impulsada por una exigencia regulatoria de Europa, que le exige a las grandes compañías tecnológicas que integren plataformas de menor escala para que puedan conectar con sus servicios. Otro objetivo es desalentar los monopolios en las comunicaciones.

El mecanismo habilita el envío de mensajes de texto, imágenes, videos, audios y documentos entre WhatsApp y apps externas. En esta primera etapa, solo funcionará para chats individuales y no estará disponible en WhatsApp Web ni en dispositivos secundarios.

El cuestionable detalle que permite el acoso

Como se trata de una función recientemente incorporada, aún tiene algunas restricciones. El nuevo sistema no se podrá utilizar el WhatsApp Web ni en otro tipo de dispositivo que no sea el Smartphone con sistema iOS o Android. Las aplicaciones que quieran ser compatibles deberán adaptarse a los estándares técnicos de la app para garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios.

Un detalle cuestionable de esta nueva opción es que si un usuario de WhatsApp bloquea a otro en la aplicación, este podrá comunicase a través de esta función. Esta apertura deberá ser modificada en el futuro para limitar los mensajes de acoso y spam que ganan cada vez más lugar en la comunicación digital.

Actualmente su implementación se limita a Europa, pero se espera que se expanda a otros lugares del mundo rápidamente.