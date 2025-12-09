Por camorrero no podrá entrar al boliche del pueblo por mucho tiempo

El hombre se enfrascó en una pelea y resistió el arresto policial. Le iniciaron una causa contravencional que le impide temporariamente acceder al local.

Un muchacho decidió salir un rato a divertirse y fue a un boliche bailable de su pueblo, ubicado en la zona sur de Río Negro. Allí estaba, cuando en un determinado momento protagonizó un altercado con otras personas que se fue agigantando , por lo que tuvieron que intervenir los efectivos policiales que cumplían tareas de prevención adicionales.

Los uniformados frenaron la pelea y le pidieron, en varias oportunidades, que se retirara del local. Pero el hombre, identificado como LD, no hizo caso y se puso peor. Se mostró insistente y agresivo , y quería seguir peleando en la calle, por lo que fue demorado y se le inició una causa contravencional.

Lo acusaron de haber quebrantado el artículo 40 de ese Código provincial, que sanciona a quien comete “agresiones en la vía pública” y quien “provocare una agresión que genere un peligro concreto de lesión a otra persona y quien incitare a otro a pelear con riesgo concreto y objeto de sufrir las mismas consecuencias”.

El incidente se produjo noches atrás en el local Stone de Valcheta, la localidad ubicada a poco menos de 100 kilómetros de Las Grutas y conocida como el Portal de la Línea Sur.

Por el tenor de los hechos denunciados en la Comisaría 15ta se inició una causa que fue derivada al Juzgado de Paz, donde el 4 de diciembre último resolvieron dictar medidas sancionatorias en el marco de una sentencia contravencional.

Entrada prohibida

La principal medida establece expresarle formalmente “un severo llamado de atención” por su reacción hostil. Pero además la disposición le prohíbe a LD asistir al boliche Stone por el término de 60 días.

Asimismo le advirtieron que deberá “abstenerse de este tipo de conductas, consumo de alcohol en exceso, conducir habiendo consumido alcohol, agredir e insultar al personal policial y personas de salud”.

La resolución también expresa que deberá “evitar repetición de los hechos como los denunciados”, por lo que le ordenaron “adoptar las medidas necesarias”. Le anticiparon que ante una eventual reincidencia “es admisible la comisión culposa de la falta y la pena correspondiente” prevista en la normativa.

Sanciones

El artículo 40 del Código Contravencional que le imputan al parroquiano valchetense establece una sanción de dos a diez días de trabajo de utilidad publica o multa de "50 a 500 UM" a quien provocase “una agresión que genere un peligro concreto de lesión a otra persona y quien incitare a otro a pelear con riesgo concreto y objeto de sufrir las mismas consecuencias”. El UM es la unidad de sanción que aplican los municipios y suele ir atado al valor del litro de nafta súper.

Por otra parte, también le comunicaron a LD que en caso de requerirlo podrá iniciar una instancia penal, por lo que deberá contar con el patrocinio de un abogado o requerir un Defensor de Pobres y Ausentes, en tanto que tendrá que tomar los “recaudos que estime necesarios para resguardar su integridad psicofísica”.