Cipolletti: egresaron 54 nuevos agentes y reforzarán la seguridad en Río Negro

Nuevos agentes de la policía de Río Negro egresaron en Cipolletti. En los próximos días serán destinados a diferentes localidades de la provincia.

La Escuela de Suboficiales y Agentes de Cipolletti celebró este martes el egreso de 54 nuevos agentes que desde ahora formarán parte activa de la Policía de Río Negro . La ceremonia, encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler , estuvo marcada por un fuerte clima de emoción y reconocimiento hacia los flamantes profesionales que inician su carrera policial.

El acto estuvo colmado por familias y seres queridos, quienes acompañaron el cierre de una etapa decisiva para los jóvenes agentes. En su mensaje, Weretilneck destacó el valor simbólico del uniforme policial y recordó que quienes ingresan a la fuerza “ representan la Constitución, la ley y el ejemplo ”. Además, remarcó que la ciudadanía debe encontrar en cada policía “ confianza, transparencia y honestidad ”, porque la función pública exige responsabilidad ética y compromiso social.

El mandatario provincial agradeció la decisión de cada agente y aseguró que el Gobierno acompañará su desarrollo profesional. “ Vamos a hacer todo lo necesario para que sean cuidados, protegidos y reconocidos en su tarea diaria ”, añadió, al tiempo que valoró que la Promoción Nº 186 se suma en un contexto de modernización institucional y fortalecimiento territorial en materia de seguridad.

egreso policias cipo El Gobernador valoró la decisión de los jóvenes agentes en sumarse a la fuerza provincial. Gentileza

Tras culminar su formación, los nuevos efectivos serán destinados a distintas unidades operativas dentro de la provincia, con el objetivo de reforzar la prevención y la presencia policial en el territorio. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, el refuerzo estará orientado tanto a ciudades con mayor densidad poblacional como a zonas que requieren acompañamiento permanente.

Durante el acto oficial también estuvieron presentes el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, y el jefe de la Policía de Río Negro, Daniel Bertazzo, quienes acompañaron a la nueva camada de agentes y celebraron la consolidación de perfiles profesionales con base en la disciplina y el servicio público.

La fuerza policial en Cipolletti y su rol diario

Buteler, por su parte, enfatizó el rol cotidiano que cumple la fuerza en la vida de los cipoleños. “La Policía está en cada calle, cada comisaría y en cada momento que atraviesa la comunidad, cuidando a niños, adolescentes y adultos mayores”, sostuvo. Para el intendente, el vínculo entre Municipio y Policía es central y comparte un objetivo común: garantizar la seguridad en la ciudad.

En su discurso, el jefe Bertazzo destacó la esencia del modelo policial que la institución busca profundizar. “Necesitamos una policía correcta, disciplinada y principalmente honesta, que lleve nuestros valores y sea de absoluta confianza para la ciudadanía”, afirmó, en línea con la orientación que impulsa la conducción provincial.

egreso policias cipo 2 Los nuevos agentes serán designados a distintas localidades rionegrinas. Gentileza

El acto contó también con la presencia del intendente de Cinco Saltos, Enrique Rossi; el subjefe de la Policía, Elio Tapia; el director general de Capacitación y Perfeccionamiento, comisario Carlos Rubén Álamo Andrada; junto a representantes provinciales y municipales.

Con este egreso, Río Negro suma 54 agentes formados para iniciar su tarea profesional y reforzar el trabajo territorial de la fuerza policial. Según remarcaron las autoridades, la nueva camada aporta una mirada joven, actualizada y comprometida con la comunidad, en un contexto que demanda mayor presencia y prevención.

Reconocimiento especial a los "Bikers"

En el marco de los festejos y reconocimientos del Día de la Policía, este martes se realizó un agasajo al personal policial sección "Biker" de la Comisaría Cuarta, "por la labor cotidiana que realizan en el barrio Arevalo y Pichi Nahuel, como así también en la Escuela 262, garantizando seguridad y tranquilidad de ciudadanía y alumnos", informaron desde la fuerza.

Por tal motivo, el Oficial Principal Javier Saavedra, Jefe de Operaciones, hizo entrega de un cuadro realizado por un alumno del establecimiento.