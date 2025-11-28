Descubren el cuerpo de una mujer en un descampado

La mujer estaba desaparecida desde el domingo. El hombre con el que fue vista por última vez fue demorado. Todavía no hay información oficial.

Una mujer fue encontrada sin vida en un descampado en San Antonio Oeste . La víctima había sido denunciada como desaparecida el domingo 23 de noviembre en la Comisaría N°10 de SAO . Según fuentes policiales, un hombre fue demorado, ya que fue la última persona que estuvo con ella antes que se perdiera su rastro.

La víctima podría ser Silvia Lina Sarmiento , cuyo paradero es desconocido desde el domingo en horas de la mañana. Pero todavía no hay información oficial. La denuncia activó un operativo urgente de rastrillaje que se concentró en el barrio San Miguel y en los sectores periféricos de la localidad. El personal recorrió una extensa zona en búsqueda de indicios que permitan reconstruir los movimientos previos a su desaparición.

El primer rastrillaje comenzó a las 8:30 , con agentes que recorrieron calles, baldíos y caminos internos . Durante la búsqueda, los equipos les informaron a los vecinos de la zona sobre el propósito de la diligencia y se solicitaron datos que puedan aportar a la investigación.

Tras cuatro horas de recorrido, alrededor de las 12:30, los agentes informaron que no encontraron ningún rastro significativo. El operativo cubrió cerca de dos kilómetros de superficie, relevando los sectores donde la mujer fue vista por última vez. La ausencia de resultados motivó la continuidad de los rastrillajes.

Comisaría 10 SAO La denuncia por desaparición de la mujer fue radicada el domingo 23 de noviembre.

Antes de las 13:00, la Fiscalía notificó a la unidad policial el reinicio del segundo rastrillaje durante la tarde. A partir de las 16:00 inició un nuevo despliegue que derivó en el descubrimiento del cuerpo de la mujer en un terreno baldío.

Quedó demorado el hombre con el que fue vista por última vez

El hallazgo del cadáver se realizó en un descampado ubicado a escasos metros de la vivienda de un hombre con el que se observó a la mujer durante las últimas horas con vida. Según fuentes policiales, el individuo quedó demorado de manera preventiva, ya que fue la última persona en tener contacto con la víctima.

El hallazgo activó actuaciones judiciales y policiales en el área, mientras que la Fiscalía solicitó la realización de una autopsia para establecer las causas del deceso y determinar si existió algún tipo de criminalidad.