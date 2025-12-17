Horacio Massaccesi presentó su libro "Ríos de los Sauces"

El libro relata la historia del río Negro como base del desarrollo de las ciudades del Alto Valle y las decisiones políticas para la producción y prosperidad.

El exgobernador rionegrino Horacio Massaccesi presentó su nuevo libro “Ríos de los Sauces” , donde propone una mirada histórica, política y ambiental sobre el Río Negro y su influencia crucial en el desarrollo de Cipolletti y de las ciudades del Alto Valle . Un relato que recupera el vínculo profundo entre el recurso del agua, el territorio y las decisiones políticas que marcaron el progreso regional.

La obra ya está disponible en la librería Siddharta de Cipolletti , Libracos en Neuquén capital y a través de Mercado Libre. Massaccesi realizó la presentación oficial del libro en el marco del 40° aniversario de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), durante un acto realizado en la Secretaría de Energía provincial, donde el autor recibió un reconocimiento institucional.

Durante esa actividad, el autor compartió los ejes centrales de su nuevo trabajo, cuyo título remite al nombre original que utilizaban los pueblos originarios para identificar el Río Negro , conocido como Kurulewú. Denominación que fue cambiada antes de la llegada de la colonización europea y de la imposición del nombre actual.

Según explicó Horario Massaccesi en diálogo con LM Cipolletti, su decisión de escribir el libro surgió a partir de su admiración por la figura del ingeniero César Cipolletti, cuya obra hidráulica fue clave para el desarrollo del sistema de riego en Mendoza y posteriormente, en el norte de la Patagonia con la construcción de canales en el Alto Valle.

“Hay algo que está por encima de la genialidad de los hombres, del sacrificio, de la vocación de servicio, que es el recurso del agua. Me centralizo en el tema del agua y desarrollo la historia del río Negro” indicó el autor.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 17.18.17 El libro tuvo su presentación oficial en el acto por el 40° Aniversario de la AIC.

El descubrimiento del río Negro y su rol para el progreso

El relato se remonta a 1774, cuando el religioso inglés William Faller advirtió sobre la existencia de un gran río navegable que unía el mar con la cordillera, lo que generó alarma en la Corona española y derivó en la decisión de poblar la costa atlántica.

En ese contexto aparece la figura de Basilio Villarino, que comenzó a estudiar la costa y descubre el río Negro. El descubrimiento surge casi 250 años después de que Magallanes recorra las tierras y no identifique el río Negro.

La narración continúa con las observaciones de Charles Darwin en 1833, que difundieron en Europa la existencia del río Negro que derivó en la gestación de Cipolletti hasta desembocar en la fundación de Villa Regina, como una síntesis entre la instalación del ferrocarril, el sistema de riego y la voluntad de progreso de quienes poblaron el Alto Valle.

Paso Cordoba cuerpo sin vida (2) El fuerte caudal del río era considerado malo por la sociedad, por eso los pueblos se desarrollaron a cierta distancia del río. Gentileza

El desarrollo de las ciudades y la distancia con la ribera

El autor reconstruye la historia del desarrollo del Alto Valle tomando al río Negro como eje estructurante del territorio. La instalación del sistema de riego que conformó la infraestructura de las ciudades, también fortaleció la producción de frutas y verduras a partir de la construcción de canales y el rol del agua como recurso estratégico para el progreso de la sociedad.

El río Neuquén tiene un caudal medio de 500 m³ en el año y durante las crecidas su caudal llega a los 9000 m³, con la fuerza de corriente que implica. El autor adjudica la fuerza del caudal del río Negro como estructura para la instalación de pobladores en la región. “Es la razón por la cual todos los pueblos del valle están lo más lejos posible del río, porque en esa época el río era el enemigo” agregó Massaccesi.

Una situación que se replica hasta la actualidad, ya que Cipolletti está ubicado a 7 kilómetros de la Isla Jordán, General Roca está emplazada a 6,5 kilómetros del balneario Apycar y a 13 kilómetros de Paso Córdoba. La localidad de Allen está ubicada a 8 kilómetros del balneario municipal y Huergo se ubica a 6,5 kilómetros del balneario Fortín Lagunita.

WhatsApp Image 2025-12-17 at 17.22.06 (1) El exgobernador rionegrino ponderó al río Negro como un recurso estratégico que marcó el rumbo de la región.

Villa Regina, por su parte, reproduce la estructura de distancia con el río Negro ya que la ciudad está ubicada a 9 kilómetros del balneario municipal V.R. “Por eso Villa Regina tiene el 35% de la producción del Vino. Porque tiene suelos fértiles amplios, la barda está a 8 km de distancia” indicó Massaccesi.

El libro pondera la voluntad política y las decisiones claves, como las impulsadas por Julio Argentino Roca, Emilio Civit y Figueroa Alcorta, que entendieron la importancia estratégica del agua, y las obras hidráulicas que marcaron el rumbo y progreso de la región.

Finalmente, “Río de los Sauces” deja un mensaje claro sobre la valoración de los recursos naturales que van más allá de los ciclos económicos de la explotación del petróleo y del gas, ya que destaca que el verdadero recurso permanente es el agua, un elemento esencial para la vida y el desarrollo de las sociedades.