Refuerzan operativos por pirotecnia y piden denunciar al 911

Con operativos conjuntos y multas millonarias, Cipolletti y la provincia intensifican los controles por pirotecnia y promueven denuncias anónimas al 911.

La provincia intensifica la campaña de Pirotecnia Cero en todo el territorio.

En la antesala de las celebraciones de fin de año, el Municipio de Cipolletti intensificó los controles para erradicar el uso y la comercialización de pirotecnia en la ciudad . La medida se inscribe en una política sostenida que busca garantizar fiestas más inclusivas y seguras , con especial cuidado de personas con discapacidad, adultos mayores, niños y animales, históricamente los más afectados por el estruendo.

Desde las áreas de fiscalización, se informó que los operativos de rutina se reforzaron en distintos puntos del ejido urbano. Ante la detección de venta de pirotecnia lumínica y/o sonora, se procede al decomiso inmediato del material y al labrado del acta contravencional correspondiente, con multas que pueden alcanzar los $5.000.000 , según la gravedad de la infracción. Además, el Juzgado de Faltas recordó que las sanciones van desde 80 a 3500 Sanciones Administrativas Municipales (SAM) y contemplan la posibilidad de clausura de locales.

Las tareas de fiscalización están a cargo de la Secretaría de Fiscalización municipal y se coordinan con personal policial y la Fiscalía. Incluyen controles a vehículos de carga y transporte junto a Caminera, inspecciones de depósitos y comercios , y un seguimiento específico de la venta ilegal a través de redes sociales , una modalidad que creció en los últimos años.

Importante operativo incautaron gran cantidad de pirotecnia ilegal que intentaban ingresar a Cipolletti

El marco normativo local se consolidó tras la modificación del artículo 228 de la Ordenanza de Fondo 462-22 “Pirotecnia Cero”, aprobada en 2024, que prohíbe totalmente la comercialización, distribución, tenencia, portación, depósito y uso (público o privado) de todo tipo de pirotecnia de uso festivo en Cipolletti. La adhesión municipal va en línea con una tendencia provincial y nacional que prioriza la convivencia y la salud pública por sobre prácticas recreativas de alto impacto.

Para denunciar la comercialización de pirotecnia en la ciudad, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano (147) o utilizar el Chat Bot disponible en el sitio web oficial, que brinda asistencia virtual durante las 24 horas.

reunión policía y ministerio rio negro pirotecnia cero Autoridades policiales y del Ministerio de Seguridad, se reunieron para coordinar acciones e incentivar la denuncia anónima a través del 911 por uso y comercialización de pirotecnia. Gentileza

El contexto provincial: denuncias anónimas al 911

En paralelo, el Gobierno de Río Negro reforzó el mensaje de “Pirotecnia Cero” en todo el territorio rionegrino y pidió a la comunidad denunciar de manera anónima al 911 el uso o la comercialización de pirotecnia de estruendo. La política está respaldada por la Ley Provincial 5.761, que prohíbe expresamente estos elementos por sus efectos nocivos.

Con ese objetivo, se realizó una reunión operativa para coordinar acciones de control durante las fiestas, de la que participaron autoridades del área de Seguridad y la Policía provincial, con foco en la prevención de lesiones, incendios, contaminación sonora y situaciones de estrés en personas y animales.

Desde este año sólo estará permitida la pirotecnia lumínica. El uso y comercialización, está prohibido todo el año, pero las campañas preventivas se intensifican con las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Archivo

Qué establece la Ley 5.761

Entre los puntos más relevantes, la norma provincial prohíbe la comercialización, venta (mayorista y minorista), entrega gratuita y uso particular de pirotecnia y cohetería de estruendo, con excepción de la pirotecnia lumínica habilitada. También veta los globos aerostáticos y establece restricciones estrictas para la venta, que no puede realizarse a menores de 16 años.

La ley designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Seguridad y Justicia, que debe llevar registros de habilitaciones, autorizar transporte y establecimientos, impulsar campañas de concientización, con participación de ONG y organizaciones ambientales, y adoptar medidas para impedir la venta online de pirotecnia prohibida. Las sanciones incluyen multas, decomisos y, en el caso de locales comerciales, clausuras temporarias o definitivas. Los fondos recaudados se destinan a hospitales públicos para campañas de prevención y cuidado de la salud.

Con controles en la calle y canales de denuncia activos, tanto el Municipio como la Provincia apuestan a consolidar un cambio cultural que resiste en distintos lugares de Río Negro y el país.