Importante operativo: incautaron gran cantidad de pirotecnia ilegal que intentaban ingresar a Cipolletti

Tras una denuncia ingresada al 147, se montó un fuerte operativo para dar con un camión que trasladaba pirotecnia prohibida por ordenanza.

La Secretaría de Fiscalización municipal realizó este martes un importante operativo sobre la Ruta Nacional 151, donde se incautó pirotecnia que intentaba ingresar de manera irregular a Cipolletti . El resultado de las actuaciones fue informado por el propio intendente Rodrigo Buteler en sus redes sociales.

La pirotecnia era transportada en un camión de tour de compras proveniente de Buenos Aires . La intervención se activó tras una denuncia ingresada al 147, lo que permitió que personal municipal arribara rápidamente al lugar junto a la Policía de Río Negro.

Al inspeccionar el transporte, se detectaron 15 bultos con destino Cipolletti, todos ellos cargados con pirotecnia prohibida.

El material fue secuestrado en el acto y se labraron las actas correspondientes, en cumplimiento de la ordenanza local de “Pirotecnia Cero”, que prohíbe su ingreso, comercialización y uso en la ciudad. Desde el Municipio resaltaron la importancia del aviso de los vecinos y confirmaron que este tipo de controles continuará reforzándose durante toda la temporada.

"No vamos a permitir el ingreso, la venta ni la circulación de pirotecnia. Cuidamos a nuestros vecinos, protegemos a las mascotas y evitamos riesgos" indicó el intendente Buteler en su cuenta de X.

Operativos reforzados y rastreo en redes sociales

Desde esta semana comenzaron a intensificarse los controles en toda la ciudad para garantizar el cumplimiento estricto de la Ordenanza de Fondo 462-22, que prohíbe por completo la comercialización, distribución, tenencia, depósito y utilización de artefactos sonoros y lumínicos en el ejido local.

Los operativos se desarrollan con un esquema ampliado respecto de años anteriores y apuntan tanto al comercio formal como a la venta clandestina, un fenómeno que creció en redes sociales y domicilios particulares. En caso de detectarse pirotecnia, se procederá al decomiso inmediato y al labrado del acta contravencional correspondiente.

Multas que superan los $3,4 millones y posibilidad de clausura

La advertencia no es simbólica. El Juzgado de Faltas recordó que las sanciones vigentes oscilan entre las 80 y 3.500 Sanciones Administrativas Municipales (SAM), con un valor unitario actual de $995. Esto significa que quienes comercialicen o almacenen pirotecnia pueden enfrentar multas de hasta $3.482.500, además de la eventual clausura del establecimiento dependiendo de la gravedad de la infracción.

El endurecimiento de los controles se apoya también en un criterio sanitario y de seguridad. La normativa señala que las estadísticas de salud confirman año tras año el riesgo real de quemaduras, accidentes y crisis respiratorias asociadas a la manipulación de pirotecnia. A esto se suma el contexto climático de la región, ventoso, caluroso y seco durante Navidad y Año Nuevo, que aumenta la probabilidad de incendios involuntarios.

Controles ampliados y monitoreo en redes

El secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, explicó que los controles no serán únicamente comerciales: “Los operativos de control se llevan en conjunto con personal de la Policía y Fiscalía. Se agregan además controles a vehículos de carga y transporte en conjunto con Caminera, inspecciones a depósitos y comercios, y se realiza seguimiento de venta de pirotecnia a través de redes sociales”.

La participación policial será clave para actuar en domicilios privados donde se intente realizar ventas clandestinas, uno de los focos más complejos a partir de experiencias anteriores.