Navidad solidaria: sigue abierta la Gran Colecta de Caramelos en las 1224 Viviendas

Este sábado concluye la recepción de donaciones para agasajar a los niños este domingo en el Pesebre Viviente Itinerante de las 1224 Viviendas.

Llega a su término este sábado la Gran Colecta de Caramelos que organiza con motivo de la Navidad la comunidad católica Espíritu Santo de las 1224 Viviendas. El reparto de los caramelos se hará este domingo en un Pesebre Viviente.

Hasta las últimas horas de este sábado 20 de diciembre, se podrá colaborar con la "Gran Colecta de Caramelos" impulsada por la Comunidad Espíritu Santo para agasajar a los niños de las 1224 Viviendas , en celebración de la Navidad . La entrega de bolsitas con caramelos se concretará este domingo 21 , durante el recorrido del tradicional Pesebre Viviente itinerante que organiza el grupo de fieles católicos.

La Comunidad Espíritu Santo pertenece a a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen , ubicada en Arenales y Santos Discépolo, y desarrolla labores de catequesis , en particular, con niños. A lo largo del año, la organización concretó sus reuniones y espacios de encuentro en la Escuela 338 del sector poblacional.

Ana Rebolledo, una de sus integrantes, manifestó que por la altura del año en que se lleva adelante la colecta no se dispone de las instalaciones escolares para la recepción de los caramelos.

¿Cómo puedo colaborar?

Por ello, los interesados en colaborar deben comunicarse al teléfono personal de la catequista, 299-6285872 y acordar el lugar donde se efectuará la donación. La entrega puede realizarse en la vivienda personal de la mujer integrante de la Parroquia, o dónde le quede más cómodo a la persona movilizada por la solidaridad.

GRAN COLECTA Y PESEBRE VIVIENTE ITINERANTE La Comunidad Espíritu Santo de la Iglesia Católica local concluye este sábado su Gran Colecta de Caramelos con vistas a celebrar el espíritu de Navidad. Las golosinas serán repartidas a los niños de las 1224 Viviendas, este domingo, en un Pesebre Viviente itinerante.

El objetivo es llenar por lo menos 300 bolsitas con el mayor número de caramelos que se consigan para entregarles a los niños. El Pesebre Viviente itinerante iniciará su recorrido a las 19.30 de este domingo, en Primeros Pobladores, entre avenida La Plata y Juan Carlos Cobián.

La cantidad de bolsitas a la que se apunta es la misma que se pudo repartir durante los festejos de la Navidad del año pasado. El objetivo es que este año la recolección no sea menor, al contrario, se harán todos los esfuerzos para que ningún chico o chica se quede sin su presente navideño.

Pesebre y Reyes Magos 1200Viv 4.jpg.jpeg En otros años, el pesebre viviente recorrió los barrios junto a los Reyes Magos.

Una multitud se reunió en el anfiteatro del Parque Rosauer para presenciar el pesebre viviente de la Sagrada Familia. Actuaron cerca de 60 personas. El pesebre viviente que tuvo lugar en el Parque Rosauer en años anteriores.

Cada año hay caramelos para todos los niños

La Gran Colecta de Caramelos y el pesebre itinerante se vienen concretando hace más de seis años, siempre con una amplia repercusión entre la población de las 1224 Viviendas.

Se eligió recolectar solamente caramelos para facilitar el aporte de la gente y para que las bolsitas tengan un contenido bastante uniforme y parejo, a fin de que los pibes agasajados queden todos conformes y contentos.

Un Pesebre Viviente itinerante con un actor recién nacido

Para el Pesebre Viviente itinerante, se utiliza la camioneta de un colaborador de la Comunidad Espíritu Santo, a bordo de la cual otros colaboradores se visten con el atuendo indicado para representar a María, José, los Reyes Magos y el Niño Jesús, para cuyo rol todos los años se elige un chico distinto. En esta ocasión, habrá un bebé de un mes para hacer la representación del niño Jesús. Acompañan al conjunto pibes y jóvenes que harán de angelitos y pastorcitos.

Mucha emoción en los asistentes provocó la puesta en escena del pesebre. (antonio spagnuolo) Este año, el pesebre viviente contará con la participación de un bebé de un mes de vida.

Además, el grupo cuenta con el apoyo de músicos que interpretan villancicos y otras melodías propias de las celebraciones navideñas.

Mensaje espiritual de la Navidad

Rebolledo destacó el propósito de llevar alegría a los niños del barrio y alrededores que impulsa a su organización religiosa, en un festejo que no debe ser considerado nunca desde un lado meramente comercial y materialista. Al contrario, puso de relieve la esencia espiritual de la Navidad y del mensaje divino de Jesucristo.

Puso de relieve también el acompañamiento cristiano que se debe concretar hacia las personas dolientes y a quienes están sufriendo por las dificultades económicas que está arrastrando la sociedad.

Así, para estos tiempos, lo fundamental pasa sobre todo por "la fe, por tener fe, ya que es la fe la que nos mantiene a todos y saber que Dios está siempre presente y nos va a acompañar".