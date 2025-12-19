Cipolletti se llena de Navidad con propuestas gratuitas y actividades para toda la familia

Desde este viernes, Cipolletti se llena de espíritu navideño con propuestas para toda la familia: paseos, shows musicales y actividades gratuitas. Mirá la agenda completa del fin de semana.

Durante el fin de semana, la ciudad ofrece una amplia variedad y agenda cultural para todas las edades.

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, Cipolletti vivirá una intensa agenda de actividades navideñas pensadas para disfrutar en familia, con propuestas culturales, artísticas y comunitarias que tendrán como eje el encuentro, la solidaridad y la celebración. A la par, Fernández Oro también se suma con una feria especial que promete convocar a vecinos y visitantes.

Las actividades comenzarán este viernes 19 de diciembre desde las 18 horas , cuando Papá Noel recorra la ciudad a bordo del tradicional camión de los Bomberos Voluntarios . El punto de partida será el Complejo Cultural Cipolletti (CCC), desde donde iniciará un recorrido por las calles Fernández Oro, Brentana, Roca, 25 de Mayo, Alem y Kennedy, para luego regresar nuevamente al CCC. Durante el trayecto, los más chicos podrán acercarse a dejar sus cartas y vivir de cerca el espíritu navideño.

A partir de las 19 horas , la propuesta continuará en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti, con actividades artísticas y recreativas, espectáculos de música y danza en vivo, y espacios vinculados a las artes visuales y la literatura. Papá Noel permanecerá en el lugar para recibir cartas y sacarse fotos con las familias .

magia navidad elevé La compañía de danza aérea Elevé, presenta Navidad en las Estrellas en Cipolletti. Gentileza

El cierre de la jornada llegará a las 22 horas, con un espectáculo que promete ser uno de los momentos más impactantes del fin de semana: la compañía de danza aérea Elevé presentará una puesta en escena que transformará el cielo cipoleño en un espacio de poesía, movimiento y asombro, en una producción artística de nivel internacional protagonizada por artistas locales.

En paralelo, a las 20.30 horas, el Teatro del CCC será escenario de una emotiva Misa Criolla, a cargo de Miguel Ángel Barcos, acompañado por el Coral Esperanza, el Coro Municipal y el Coro Polifónico de Cipolletti, además de músicos y solistas invitados. La entrada será libre y gratuita, con la invitación a colaborar con un producto para la mesa navideña que será destinado a un comedor de la ciudad.

La noche del viernes también tendrá su espacio para el tango, con la Milonga Ruta del Tango – Km4, edición especial “Noche de las Luces”, en Broxstar (España 168). Desde las 20.30 habrá un seminario con violines en vivo, milonga desde las 22 y un show especial a la medianoche.

Papá Noel Paseo del Ferrocarril Papa Noel recorrerá las calles cipoleñas este viernes y sábado. Archivo

Sábado: Navidad criolla, ferias y espectáculos

El sábado 20 de diciembre desde las 19 horas, el Parque Norte (La Esmeralda 2000) será sede de la celebración “Una Navidad Criolla”, una propuesta que reunirá música, danza, sorteos y actividades para todas las edades. Se presentarán la Banda Municipal, la Camerata de Cuerdas, Casita Sessions de la Escuela Municipal de Música y los elencos del Centro Municipal de Danzas, con un fuerte protagonismo del folklore.

Habrá además una gran mesa navideña comunitaria y mateada popular, invitando a los vecinos a llevar su reposera y compartir la tarde en comunidad. Papá Noel también dirá presente, arribando junto a los Bomberos tras una recorrida por la ciudad.

Ese mismo día, a las 21 horas, La Caja Mágica Teatro ofrecerá el espectáculo “Al Mundo Paz, Es Navidad ”, una propuesta musical gospel encabezada por Loy Joseph, que celebra sus 10 años en Argentina con un show renovado y de alto nivel artístico con entradas a $34.200.

Durante la tarde, entre las 17 y las 20.30, se desarrollará la Feria Navideña y de Emprendedores de Cáritas, en los salones San Juan Bautista y San José, junto a la Capilla Madre de Misericordia, en el barrio Pichi Nahuel.

E.C.P CCC (3) La ciudad comienza a vivir un nuevo fin de semana cargado de actividades. Estefania Petrella

Domingo: Fernández Oro y su feria navideña

El cierre del fin de semana llegará el domingo 21 de diciembre en Fernández Oro, con una nueva edición de la Feria Navideña del Portal de Oro, en la pérgola del Parque Central, de 18 a 23 horas. Habrá emprendedores locales, paseo familiar y la presencia de Papá Noel para recibir cartitas y sacarse fotos con los más chicos.

Cine para completar la agenda

El Complejo Cultural Cipolletti también ofrecerá funciones de cine, con opciones para distintos públicos, entre ellas Avatar: Fuego y Cenizas, Tres tiempos y el documental 3000 km en bicicleta.

Un fin de semana cargado de propuestas, donde la Navidad se vive en las calles, los parques y los espacios culturales, con actividades pensadas para compartir, encontrarse y celebrar en comunidad.