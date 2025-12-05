Papá Noel en Cipolletti: valores, tendencias y las mejores opciones para regalar

Con el 95% de las compras con tarjeta y el mayor pico en la última semana, las jugueterías de Cipolletti enfrentan una Navidad con expectativas y precios estables.

En Cipolletti , diciembre empezó a mostrar su pulso propio. Vidrieras iluminadas, promociones por todos lados y familias que ya comenzaron la búsqueda del regalo perfecto. En uno de los momentos más fuertes del año para el comercio local, las jugueterías vuelven a convertirse en protagonistas .

Con precios que se mantuvieron estables en los últimos meses y una oferta que crece pese a la competencia online, LM Cipolletti recorrió locales de la ciudad para conocer cuáles son los juguetes más buscados, cuánto cuestan y dónde conviene comprar esta Navidad que ya anticipa matices: estabilidad, ampliación del stock y un consumidor que, pese a comparar online, sigue eligiendo el negocios de cercanía.

Daniel Mora , propietario de Un Mundo de Cosas , es una voz autorizada para leer cómo se mueve la temporada. El contador que lleva más de una década en el rubro junto a su esposa y familia, hoy es referencia indiscutida por variedad y volumen. Con locales en Alem 1850 y en pleno centro, en Roca 150, asegura que la tendencia de compra ya arrancó .

ECP JUGUETES NAVIDAD (132) La juguetería Un Mundo de Cosas acaba de inaugurar una nueva sucursal en Cipolletti además de la central sobre calle Alem. Estefania Petrella

“Hay gente que ya está comprando para Navidad y Reyes”, explica. Y agrega un dato clave para el bolsillo familiar: “Los precios se mantuvieron estables desde agosto hasta ahora. Hay una tendencia muy marcada a la estabilidad”.

Según Mora, la expansión del sector en la ciudad se apoya en un fenómeno nacional, la “nivelación” de las importaciones. “Se agregaron empresas que importan. Hay mayor oferta y todos te quieren vender”, describe. Esto permitió ampliar la variedad, sumar productos con licencia oficial y ofrecer gamas para todos los bolsillos.

Pero advierte algo más: “Trabajamos mucho en Navidad y el Día del Niño fue muy bien. Pese a algunas bajas en el consumo, el sector logró posicionarse y mantener las ventas”.

ECP JUGUETES NAVIDAD (37) La temporada navideña también está marcada por el verano, por lo tanto productos de agua son furor en las búsquedas. Estefania Petrella

¿Qué buscan las familias cipoleñas?

La recorrida muestra un patrón de diversidad y contraste entre genéricos y primeras marcas. Mora explicó que “se buscan opciones, genéricos y también juguetes de marca. Hay que apostar a una mezcla razonable para afrontar las ventas pico”.

Entre los más pedidos aparecen:

Pistolas de agua : $14.700 (chica), $32.350 (mediana) y más de $109.000 la más grande

: $14.700 (chica), $32.350 (mediana) y más de $109.000 la más grande Capitán América : desde $74.000

: desde $74.000 Juegos de ladrillos : entre $15.000 y $46.000

: entre $15.000 y $46.000 Paw Patrol : $31.000 a $53.000

: $31.000 a $53.000 Muñecas desde $30.000

desde $30.000 Juegos de ladrillos o encastres desde $15 mil a $46 mil

ECP JUGUETES NAVIDAD (69) En la ciudad se pueden encontrar juguetes originales y con licencia de las primeras marcas. Estefania Petrella

A esto, se le suman las nuevas incorporaciones de la temporada como muñecas con inteligencia artificial y autos de fórmula 1 a control remoto. Otros de los productos que más se venden son toda la variedad de Stitch en formato peluches, muñecos, juegos electrónicos. También para los más chicos juegos de madera, didácticos y las masas Play Doh.

Mora destaca otro aspecto decisivo: el 95% de las ventas se paga con tarjeta de crédito. Sus locales trabajan con 3 y 6 cuotas sin interés, descuentos por pago con transferencia o efectivo y promociones bancarias que dinamizan la temporada.

“Vendemos a muchas provincias. El juguete argentino y el importado de calidad siguen teniendo demanda, incluso frente a la competencia online”, afirmó.

ECP JUGUETES NAVIDAD (157) El consumo se divide entre juguetes de primera marca y sus genéricos. Estefania Petrella

El termómetro de otras jugueterías

En Flipper, ubicado en el paseo Flor del Prado, Cristian, encargado del local, confirmó que la última semana antes de Navidad es “el pico absoluto” de ventas.

Los artículos más buscados, aunque variados, mantienen algunas coincidencias con el resto del sector:

Capitán América : $50.000 en primera marca, alternativas desde $30.000

: $50.000 en primera marca, alternativas desde $30.000 Pistolas de agua : entre $20.000 y $34.000

: entre $20.000 y $34.000 Juegos de playa : desde $5.000

: desde $5.000 Cubo Rubik : $20.000

: $20.000 Muñecas económicas : desde $6.000; tipo Barbie, $40.000

: desde $6.000; tipo Barbie, $40.000 Valija Juliana : $50.000

: $50.000 Aros de básquet : $14.000

: $14.000 Osos gigantes: $350.000

ECP JUGUETES NAVIDAD (149) La tendencia de venta se mantiene al igual que el Día del Niño, ultimo pico de demanda en el sector. Estefania Petrella

Allí también trabajan horario corrido de 9 a 21, reforzando personal en las jornadas previas al 24.

Además, en Cipolletti la oferta no se agota en los grandes nombres. Giro Didáctico (Roca 22), Papalote (Sáenz Peña 312), Mundo Importodo (Brentana 271) y las jugueterías de barrio, incluyendo supermercados que cada vez amplían más su góndola infantil, completan un mapa comercial robusto, diverso y competitivo.

ECP JUGUETES NAVIDAD (142) Opciones para todos los bolsillos y variedad es lo que destaca esta temporada. Estefania Petrella

Un mercado local que resiste frente al avance online

La venta por internet crece año a año, pero en Cipolletti todavía no desplaza a la compra presencial. Mora lo pone en palabras: “Competimos con lo online, pero el público sigue viniendo. Quiere ver el juguete, tocarlo, comparar. Y eso mantiene vivo al sector”.

La clave parece estar en la variedad, los precios sostenidos y la financiación. Los comerciantes coinciden en que el público busca calidad, pero también necesita escalas accesibles para resolver regalos múltiples.

El panorama nacional La situación del sector a nivel país dista de ser sencilla. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advierte por un escenario crítico, marcado por menos nacimientos, mayor presencia de pantallas, sobreoferta de importaciones y caída del consumo. Según el informe oficial, el mercado se ve afectado por:

Un descenso del 42% en la tasa de fecundidad desde 2015 , lo que reduce la población infantil.

, lo que reduce la población infantil. Importaciones en niveles récord : 17,5 millones de kilos entre enero y octubre, un 94% más que el año anterior.

: 17,5 millones de kilos entre enero y octubre, un 94% más que el año anterior. Sobreoferta y caída de precios , que distorsionan el mercado interno.

, que distorsionan el mercado interno. Competencia desleal , contrabando y productos sin certificación que ponen en riesgo a las familias.

, contrabando y productos sin certificación que ponen en riesgo a las familias. Un consumo estancado , con tickets promedio que van de $22.000 a $49.000 según el tipo de comercio.

, con tickets promedio que van de $22.000 a $49.000 según el tipo de comercio. 85% de las ventas con tarjeta de crédito, reflejo de la pérdida de poder adquisitivo.

ECP JUGUETES NAVIDAD (23) EL 95% de los consumidores haces sus compras con tarjeta de crédito y aprovechan las cuotas que se ofrecen. Estefania Petrella

La CAIJ reclama mayor fiscalización, trazabilidad en la venta online y condiciones de competencia equitativas, al tiempo que impulsa acciones como La Noche de las Jugueterías, la Ruta de las Jugueterías y la campaña “Menos pantallas, más juego real”.

Con precios que no se dispararon, horarios extendidos y góndolas repletas, las jugueterías de Cipolletti encaran diciembre con buenas expectativas. La venta online seguirá creciendo, pero el comercio local tiene algo que la pantalla no puede replicar y es la experiencia de elegir con las manos, mirar a los ojos y llevarse el regalo envuelto, listo para esperar bajo el árbol.