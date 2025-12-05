Cipolletti se llena de planazos: qué hacer en el último fin de semana largo del 2025

Cipolletti despide el último finde largo del año con variedad de propuestas. Conocé la agenda completa y descubrí el bonus especial en Fernández Oro.

El último fin de semana largo de 2025 repleto de actividades en Cipolletti.

Cipolletti se prepara para despedir el último fin de semana largo del año con una agenda que mezcla calor, espíritu navideño y una nutrida oferta cultural. Mientras muchas familias esperan al lunes para armar el árbol de Navidad, una tradición que marca el inicio formal de la temporada festiva, la ciudad despliega espectáculos musicales, teatrales, muestras artísticas y propuestas al aire libre para disfrutar desde este viernes.

Fundación Cultural Patagonia presentará un espectáculo que promete llenar de colorido y ritmo el Complejo Cultural Cipolletti. El Ballet Español y Folclórico FCP, junto a artistas FCP, interpretará “Canta y baila Latinoamérica” , una producción que recorre las culturas de Cuba, México, Perú, Bolivia y Argentina a través de sus danzas más emblemáticas.

La función será el viernes 5 a las 21.30, con entradas a $6.000. Entre los números destacados figuran “Guantanamera”, “Jarabe tapatío”, marineras norteñas, “Soy Caporal”, “Pericón” y “Bombos”. El show cuenta con la voz de Natalia Joubert y la guitarra de Guillermo Pérez.

cuarteto confluenciasss El Cuarteto Confluencias se presenta con entrada libre y gratuita hasta agotar cupos de sala. Archivo

Cuarteto Confluencias: noche de clásicos

El repertorio camerístico tendrá su lugar, también en el CCC con el Cuarteto Confluencias, que sumará a dos maestros invitados: Pablo García (violoncello) y Eliseo Oreste (viola).

El programa incluye dos obras monumentales:

• Sexteto N.º 1 en Sib mayor Op. 18, de Brahms.

• Sexteto en re menor Op. 70 “Souvenir de Florence”, de Tchaikovsky.

La función será el viernes a las 21 con entrada gratuita, por orden de llegada hasta llenar la sala.

Silencios Compartidos en La Caja Mágica

La comedia musical vuelve a escena con las muestras de fin de año dirigidas por Pablo Benegas, Loy Joseph y Agos Palladino. Jóvenes artistas presentarán “Silencios Compartidos” a las 21 en La Caja Mágica (Moreno 354). Las entradas cuestan $28.500.

Bandas y Cuerdas + HH de Nihilista

La Casa de la Bodega (3 Arroyos 375) propone una velada musical libre y gratuita de 19 a 21, con bandas y cuerdas + HH Nihilista.

E.C.P CCC (6) El Complejo Cultura, escenario ideal para la música, el teatro y cine. Estefania Petrella

Sábado: humor, folclore y más

La Biblioteca Popular Quimún cumple 21 años

La comunidad de Balsa Las Perlas celebrará desde las 18 una jornada repleta de talleres, espectáculos y actividades familiares y gratuitas.

18:30: taller de arte para infancias.

19: títeres “Río con Historias”.

19:30: yoga con Yanina Vázquez.

20: radioteatro del Taller de Adultos Mayores.

20:30: festejo y torta de cumpleaños.

21: música con Darío Cabañez.

21:30: danza afro y muestras de macramé, cerámica y fitocosmética.

Pablo Agustín en el CCC

El humorista presenta Criado por lobos, una obra que combina ironía, trauma y catarsis. “Reírse de la desgracia es una bendición”, anticipa en su sinopsis. La función será a las 21 en el CCC y las entradas cuestan $32.000.

Jam de Música – Escuela Municipal de Música

La tradicional jam de fin de año reunirá a músicos locales en un espacio de improvisación y encuentro. La cita es a las 21 en la Escuela Municipal (Fernández Oro 787), con entrada gratuita.

Pablo Agustin en Neuquén

Última Peña del Ciclo 2025

Huellas Sureñas, Esteban Almirón y artistas invitados —como Lito Riquelme y la Orquesta Popular Nuevos Aires— despedirán el ciclo con una peña en el CCC. Será a las 21 y las entradas cuestan $8.000.

Horcas en The Club 23

El thrash metal dirá presente con la banda Horcas y su tour “El Diablo”. El recital será a las 21, con entradas desde $30.000.

Della Session + HH de Nihilista

Nueva presentación en La Casa de la Bodega, de 19 a 21. Entrada libre.

Feria de economía popular 3.jpg La Feria de la Economía Social regresa a la plaza San Martín. Archivo

Domingo: feria, teatro y cine

Feria de la Economía Social

Más de 80 emprendedores y seis food trucks llegarán este domingo a la Plaza San Martín para una nueva edición de la Feria de la Economía Social. De 17 a 22.30 se podrán recorrer stands con productos textiles, impresiones 3D, marroquinería, cosmética natural, bijouterie, artesanías y mucho más. Entrada libre.

Annie, Comedia Musical para Niños

La Caja Mágica presentará Annie a las 20, con un elenco infantil dirigido por Pablo Benegas, Loy Joseph y Agos Palladino. Entradas: $28.500.

Cine en el CCC

Zootopia 2

• Viernes 20:30

• Sábado 20:30

• Domingo 18:00

La muerte de un comediante

• Viernes 18:00

• Sábado 18:00

• Domingo 20:30

Entradas disponibles en ccc.cipolletti.gob.ar o en boletería.

campeonato de asadores Cipolletti 1 El Asado de Oro se desarrollará el sábado y domingo en el Parque Central de Fernández Oro. Archivo

Bonus extra: El Asado de Oro

El sábado y domingo se realizará la primera edición del Festival del Asado de Oro, un encuentro gastronómico y artístico con concursos de asadores, puestos de comida, emprendedores, juegos infantiles y shows en vivo. La figura central será La Sele Vera, acompañada por otras bandas regionales. Entre los premios a sortear figuran un auto 0 km, motos y bicicletas. La cita es en el Parque Central de Fernández Oro.

Con propuestas para todos los gustos, la ciudad despide su último fin de semana largo del 2025 con una agenda diversa y en clave festiva, ideal para empezar a palpitar el espíritu navideño.