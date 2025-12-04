Colonias de vacaciones: cuál es la más barata y cuál supera los $800 mil la temporada

Las colonias iniciarán a mediados de diciembre con precios que impactan. Cipolletti lidera los valores y Fernández Oro aparece como alternativa económica.

Las colonias de vacaciones y las piletas en el Alto Valle vienen con altos costos para la temporada.

La inminente llegada del verano abre un interrogante recurrente para miles de familias del Alto Valle: ¿Cuánto cuesta este año enviar a los chicos a las colonias de vacaciones? En Cipolletti y Fernández Oro las principales opciones se concentran en clubes deportivos y espacios municipales, con una oferta variada que se anticipa a la finalización del ciclo lectivo (prevista para el 19 de diciembre) y que apuesta por captar a las familias desde los primeros días de la temporada.

En este escenario, los precios vuelven a ser el eje del debate . Aunque se mantienen los tradicionales descuentos para socios y hermanos, los valores finales representan un esfuerzo considerable para muchos hogares.

El Club Cipolletti puso en marcha su “Colonia Deportiva 2025/26”, una de las más concurridas de la ciudad. Funcionará del 15 de diciembre al 13 de febrero , de lunes a viernes, con turnos por la mañana (8.30 a 12.30), por la tarde (14 a 18) y una alternativa de jornada extendida hasta las 15.30.

Está destinada a niños y niñas de 5 a 12 años, organizados en grupos por edades y coordinados por profesores de Educación Física y ayudantes. La propuesta combina deportes semanales, handball, básquet, vóley, fútbol, tenis y natación, pileta diaria, viernes temáticos y un campamento final.

Costos para esta temporada. Los valores, según informó la institución, son los siguientes:

Por día: $30.000

$30.000 1 semana: $140.000

$140.000 2 semanas: $260.000

$260.000 3 semanas: $360.000

$360.000 4 semanas: $460.000

$460.000 5 semanas: $550.000

$550.000 6 semanas: $620.000

$620.000 7 semanas: $700.000

$700.000 8 semanas: $790.000

$790.000 9 semanas (temporada completa): $850.000

A estos valores, se le agregan $60 mil de inscripción. El club mantiene 10% de descuento para socios y hermanos y 20% para grupos de tres hermanos. Se puede pagar en dos cuotas. Además, a los primeros 200 inscriptos se les obsequia un poncho cambiador.

El coordinador, Bruno Weisser, señaló a LM Cipolletti que se espera nuevamente una gran concurrencia: “Por la mañana solemos superar los 120 asistentes y por la tarde estamos por encima de los 60”.

Club Marabunta El Club Marabunta, un nuevo año con propuestas para los más chicos enfocados en los deportes y el aire libre. Antonio Spagnuolo

Marabunta: tardes deportivas y recreativas

El Club Marabunta también iniciará su colonia del 15 de diciembre al 13 de febrero, únicamente por la tarde, de 14 a 18. La propuesta conserva el mismo perfil histórico del club: actividades deportivas, juegos, natación y seguimiento de profesores y coordinadores con trayectoria en la institución.

En este caso, los costos incluyen un valor de inscripción obligatorio de $35.000 para quienes no sean socios, y luego un esquema por semanas:

1 semana: $130.000

$130.000 2 semanas: $250.000

$250.000 3 semanas: $350.000

$350.000 4 semanas: $440.000

$440.000 5 semanas: $525.000

$525.000 6 semanas: $600.000

$600.000 7 semanas: $670.000

$670.000 8 semanas: $730.000

$730.000 9 semanas (temporada completa): $780.000

Como es habitual, el club brinda beneficios para socios, aunque los valores detallados corresponden a quienes no integran la institución.

Las colonias vuelven a los piletones de la Isla Jordán desde el lunes 7. En Isla Jordán, el municipio de Cipolletti solo dispondrá de colonias para adultos mayores y personas con discapacidad. Antonio Spagnuolo

Municipio: colonia gratuita para adultos mayores, pero sin propuesta infantil

La Municipalidad de Cipolletti confirmó que este año no habrá colonias para niños, una decisión que ya se repite y que genera preocupación entre los sectores que buscan alternativas económicas.

Sí habrá colonia para adultos mayores desde los 55 años y personas con discapacidad, completamente gratuita. Se realizará del 6 al 30 de enero, los martes, jueves y viernes, en la pileta municipal de Isla Jordán. Las inscripciones se extenderán del 5 al 19 de diciembre.

Fernández Oro: accesible y con cupo limitado

En Fernández Oro también comienzan las inscripciones para la Colonia de Verano 2026, que se desarrollará en el predio Empleados de Comercio ubicado sobre calle rural 1.

Está dirigida a niños nacidos entre 2013 y 2021, y se podrá inscribir del 3 al 29 de diciembre, o hasta agotar cupos, en doble turno: de 8 a 13 y de 19 a 21. Los requisitos incluyen DNI, ficha médica y autorización de imagen.

Los valores definidos:

1 menor: $40.000

$40.000 Dos hermanos: $70.000

$70.000 Tres hermanos o más: $90.000

oroazul natatorio Oroazul, otra opción en Fernández Oro para estas colonias de vacaciones. Gentileza

Colonia de Verano Oroazul, una propuesta que combina actividades acuáticas y educación física infantil, apuntada a niños de 5 a 12 años, y que funcionará del 6 de enero al 13 de febrero.

El programa se desarrollará de martes a viernes, con dos turnos disponibles: por la mañana de 9.30 a 12.30 y por la tarde de 16 a 19. Una de las particularidades del espacio es que no suspende actividades por lluvia o viento, ya que cuenta con una pileta cubierta, climatizada y un área preparada para continuar la actividad sin importar el clima.

La coordinadora del natatorio, Mariela Natalia Ferrada, explicó que la propuesta apuesta por un modelo de trabajo reducido, muy distinto al de las grandes colonias deportivas de la región: “Intentamos diferenciarnos. Primero pusimos un cupo: 30 niños por la mañana y 30 por la tarde. Me pongo en el lugar de mamá y me da más tranquilidad tener grupos chicos, sobre todo cuando hay agua involucrada”, señaló.

Ferrada remarcó además que ofrecer una pileta climatizada y con losa es un punto clave para garantizar comodidad y seguridad: “Nos ha pasado de ir a encuentros donde el agua está fría y los chicos salen agarrándose la cabeza del dolor. Para nosotros la temperatura es fundamental. Eso y el hecho de que sea cubierta nos permite no suspender actividades por mal tiempo”, explicó.

La propuesta cuenta con opciones semanales, mensuales y por temporada completa, con beneficios por grupo familiar:

Individual:

Semana: $100.000

1 mes: $350.000

Temporada completa: $450.000

Dos hermanos:

Semana: $90.000 cada uno

Mes: $670.000 el pack familiar

Temporada completa: $850.000

Tres hermanos:

Semana: $80.000 cada uno

Mes: $1.000.000 el pack familiar

Temporada completa: $1.300.000

Además, quienes ya son clientes de Oroazul pueden abonar hasta en 3 cuotas por Mercado Pago. El natatorio se encuentra en Irigoyen 970, Fernández Oro.

Apertura pileta verano 24-25 B.jpg Entre los privados y posibilidades de recrearse en el verano de forma gratuita, las familias comienzan a evaluar opciones. Archivo

Comparada con Cipolletti, la colonias de Fernández Oro se posicionan como la opción más accesible, especialmente para familias numerosas que este año enfrentan valores significativamente más altos en los clubes.

En paralelo, otras alternativas tradicionales, como la colonia organizada cada verano por el gremio Unter, aún están en etapa de definición. Desde la comisión directiva confirmaron a este medio que el programa está bajo análisis: “Estamos tratando el tema costos con los que hacen la colonia; este año está más costoso”, señalaron, anticipando que los precios podrían sufrir ajustes antes de confirmarse.

Así, mientras las instituciones ultiman detalles y las familias comienzan a hacer cuentas, las propuestas de verano empiezan a tomar forma en una temporada que promete altas temperaturas y una demanda creciente de espacios recreativos para los más chicos.