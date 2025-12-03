Video: así quedó todo tras la explosión en el departamento de Neuquén

La situación generó alarma en los vecinos del edificio, ubicado a metros del Consejo Provincial de Educación (CPE).

La explosión de un departamento en un edificio del centro oeste generó alarma y preocupación en la zona. El estruendo se sintió este miércoles al mediodía y provino del segundo piso del edificio, ubicado en calle Santamaría, entre Belgrano y Roca, a metros del Consejo Provincial de Educación (CPE)

Según la información provista por el móvil de LU5, una mujer joven resultó herida y fue trasladada al hospital Castro Rendón. En la zona se congregó una gran cantidad de vecinos alertados por lo ocurrido y, de inmediato, se hicieron presentes los Bomberos, Policía y ambulancia.

Según las primeras informaciones recolectadas por LM Neuquén , el incidente ocurrió en el segundo piso y, por el momento, se desconocen las causas del hecho. Según se pudo advertir, no se trató de un incendio. En cambio, en la escena se advierte la destrucción de la estructura del lugar y voladura de persianas, entre otros elementos.

Los vecinos del lugar dieron a conocer las imágenes posteriores a la explosión, donde puede advertirse la destrucción del lugar, con el techo, paredes y ventanas destrozadas, así como todos los muebles de la vivienda.

Explosión en centro oeste: las imágenes de la destrucción del departamento

Una mujer herida en el Castro Rendón

La fuerte explosión del departamento dejó a una mujer herida que fue trasladada por una ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón. El estruendo fue provocado en el segundo piso del edificio, con gran afectación en los cuatro departamentos, así como los inferiores y superiores.

"En dos de los cuatro departamentos del segundo piso vivía un hombre de 75 años que se encontraba durmiendo, y fue despertado por la explosión, mientras en otro de al lado, había una mujer de mediana edad que fue trasladada al hospital donde están siendo evaluada", indicó a LM Neuquén el comisario inspector Enrique Fraile.

Según trascendió, el servicio de emergencia informó que su estado es "estable y consciente". En tanto, desde la institución médica informaron que fue ingresada a las 13:30 y el equipo de salud realizó estudios para determinar lesiones.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (17) Claudio Espinoza

En cuanto a cómo terminó herida, desde fuentes oficiales guardaron reserva. Mientras tanto, vecinos y comerciantes aseguraron que la víctima "salió volando por los aires", expulsada de su departamento a raíz del impacto de la explosión.

En tanto, indicó que el edificio fue evacuado por completo, y se desactivó la energía eléctrica y el gas. Mientras, se realizan trabajos por parte del personal del área técnica de Bomberos de la Policía. "Intervino personal de bomberos que llega después de explosión y personal área de seguridad ingresa realiza la extracción de personas, conjuntamente con personal del SIEN", indicó el comisario.

"Una vez terminado el ingreso en primera instancia, está trabajando la División Judicial a los fines de recabar elementos de interés, y el área técnica trabaja a los fines de determinar los causales de la explosión", señaló.