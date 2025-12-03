Cipolletti: ¿Qué pasó con la bicisenda de calle San Luis?

Es una de las obras estratégicas proyectadas por el Municipio para conectar el sur con el norte de la ciudad. El presupuesto es de $702 millones.

Se trata de la bicisenda de San Luis, que conectaría la rotonda con Santa Cruz.

La construcción de la bicisenda sobre la calle San Luis , una de las obras estratégicas proyectadas por el Municipio para mejorar la movilidad y conectar el sur con el norte de Cipolletti, deberá esperar . La apertura de sobres prevista para el 27 de noviembre no se realizó debido a que no se presentó ninguna empresa oferente , según confirmó la Secretaría de Obras Públicas a este medio.

La licitación, que contempla un presupuesto oficial de $702 millones , formaba parte de un paquete de intervenciones complementarias a la rotonda de San Luis y Santa Cruz, actualmente con un avance del 35%, y buscaba dar continuidad al corredor vial con nuevas alternativas seguras de circulación. Sin embargo, la falta de propuestas obligó al Ejecutivo a iniciar un segundo llamado para convocar nuevamente a constructoras interesadas.

Tras la declaración de licitación desierta, la Municipalidad dispuso un nuevo período para la adquisición de pliegos y para la presentación de ofertas. Las empresas interesadas podrán retirar la documentación hasta el 11 de diciembre , mientras que la apertura de sobres quedó reprogramada para el 18 de diciembre a las 12 , en la Dirección de Obras e Infraestructura del Palacio Municipal.

Si bien todavía no hay precisiones sobre los motivos de la falta de oferentes, fuentes del área de Obras Públicas indicaron que el monto oficial de la obra se mantiene en $702 millones, sin modificaciones sobre el presupuesto inicial. Desde el Ejecutivo esperan que, con el nuevo llamado, empresas locales y regionales puedan evaluar nuevamente las condiciones y presentarse.

E.C.P MUNICIPALIDAD CIPOLLETTI EDITADAS (1).JPG La nueva fecha de apertura está pautada para el 18 de diciembre a las 12 en el Municipio. Estefania Petrella

Una obra clave para el reordenamiento vial

La bicisenda de San Luis fue anunciada como una intervención prioritaria en el marco del plan de movilidad urbana que impulsa la gestión municipal. Su objetivo es consolidar un corredor seguro y continuo que funcione como complemento directo de la futura rotonda de San Luis y Santa Cruz, estimada a finalizar en febrero.

La traza proyectada permitirá vincular de manera ordenada los sectores sur y norte de la ciudad, conectando Santa Cruz con Illia en un tramo de alto tránsito vehicular. Se trata de una zona crítica donde, según los informes técnicos, se registran demoras frecuentes, maniobras riesgosas y limitaciones para peatones y ciclistas.

E.C.P SANTA CRUZ Y SAN LUIS (21) El presupuesto de obra se mantiene en $702 millones. Estefania Petrella

¿Qué implica la obra?

El proyecto incorpora varias intervenciones simultáneas:

Construcción de una bicisenda paralela a San Luis , conectada con Santa Cruz, Simón Bolívar e Illia, permitiendo un recorrido seguro y directo.

, conectada con Santa Cruz, Simón Bolívar e Illia, permitiendo un recorrido seguro y directo. Ensanchamiento de la calzada de San Luis , asfaltando banquinas para dar mayor capacidad y seguridad en una vía que concentra un flujo vehicular muy elevado.

, asfaltando banquinas para dar mayor capacidad y seguridad en una vía que concentra un flujo vehicular muy elevado. Iluminación LED de última generación , tanto en la traza vehicular como en el sector exclusivo para bicicletas.

, tanto en la traza vehicular como en el sector exclusivo para bicicletas. Nuevos badenes, demarcación y ordenamiento vial , claves para reducir riesgos y mejorar la circulación.

, claves para reducir riesgos y mejorar la circulación. Integración con futuras obras , como la bicisenda que deberá ejecutar el desarrollo urbanístico ubicado en Moreno y San Luis, generando continuidad desde Moreno hasta Santa Cruz.

, como la bicisenda que deberá ejecutar el desarrollo urbanístico ubicado en Moreno y San Luis, generando continuidad desde Moreno hasta Santa Cruz. Conexión con la próxima rotonda de San Luis e Illia, prevista para iniciarse entre mayo y junio del próximo año.

La obra forma parte de un proceso de transformación más amplio que el Municipio impulsa para modernizar la infraestructura vial de Cipolletti. La expectativa es que, una vez adjudicada, la bicisenda se convierta en un elemento fundamental para promover la movilidad sustentable, descongestionar el tránsito, reducir tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial.