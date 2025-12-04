Tragedia en la Ruta 22 con cuatro muertos: ordenan pericia médica para el conductor de la Amarok

El acusado Axel Araneda se negó al examen médico para corroborar que intentó auxiliar a las víctimas.

El chinito Araneda junto a su abogado defensor Michel Rischmann. La imagen fue tomada en la audiencia de formulación de cargos.

La tragedia que dejó cuatro víctimas fatales por el choque en la Ruta 22 continúa en plena etapa de investigación , por eso se realizó una audiencia especial donde la Justicia de Río Negro hizo una intervención para solicitar la realización de un examen físico al imputado Axel Adrián Araneda .

El hombre se encuentra detenido y con prisión preventiva por el siniestro que tuvo lugar el 21 de noviembre en el kilómetro 1204, entre Allen y Fernández Oro.

La audiencia especial inició a las 14 y estuvo encabezada por la jueza de Garantías, Claudia Lemunao, quien escuchó los argumentos de la Fiscalía, la querella y la defensa sobre la importancia del estudio médico solicitado , luego de que el imputado se negara a someterse al mismo.

Qué solicitó la Fiscalía

La fiscal del caso, Celeste Benatti, explicó que la solicitud del examen médico apunta a una revisión corporal para comprobar si Araneda presenta lesiones compatibles con haber intentado auxiliar a las víctimas tras el impacto. El auxilio a los ocupantes del vehículo fue un argumento expuesto por la defensa de Araneda durante la audiencia de formulación de cargos.

Axel “el Chinito” Araneda allen ruta 22 cuatro muertos El abogado de la familia que perdió cuatro integrantes, Hertzriken Velasco explicó que el homicidio no hubiese acontecido si no iba a 170 km/h, el uso del celular y la ingesta de alcohol.

Benatti indicó que el planteo del defensor se basó en un video difundido en redes, el cual era desconocido por la Fiscalía, y por los fundamentos expresados por el abogado defensor que asiste a Araneda, que narró una supuesta intervención del acusado para ayudar a los ocupantes del vehículo.

Sin embargo, la Fiscalía indicó que la investigación coloca a Araneda arriba de su camioneta realizando llamadas, inmediatamente después del siniestro. La querella, encabezada por Joaquín Hertzriken Catena, adhirió al pedido y explicó que se trata de una diligencia sencilla, comparable con una revisión médica o extracción de sangre, es decir no implica un esfuerzo por parte del imputado.

accidente fatal ruta 22 oro El abogado defensor cuestionó la validez del examen médico después de 15 días que ocurrieron los hechos. LM Cipolletti

La defensa se opuso a la revisión médica

El defensor de Araneda, Michel Rischmann, objetó el pedido e indicó que el examen no podría aportar certezas, debido al tiempo que transcurrió desde el hecho, es decir más de dos semanas. Cuestionó la validez del exámen médico y agregó que la historia clínica debería ser suficiente para determinar el estado de salud del acusado luego del siniestro.

También mencionó la existencia de otra testigo, una joven de remera azul y jean que habría estado en el lugar de los hechos y que se habría acercado al vehículo a auxiliar a la familia. Pero el fuego impidió su intervención.

“Los antecedentes médicos que ya tiene en su poder la Fiscalía, ¿No sirven para recrear la condición de salud? ¿Qué es lo que impide recrear la condición de salud?. Después de 15 días quieren constatar lesiones en mi defendido” indicó Rischmann.

araneda choque fatal blureado Araneda se negó a la realización del examen médico para constatar si intentó ayudar a la familia tras el siniestro.

El abogado defensor consideró que la revisión corporal es una medida “invasiva” y que no existen argumentos suficientes para justificarla.

La decisión de la jueza

Luego de un cuarto intermedio en la audiencia, la jueza Lemunao resolvió hacer lugar para que el acusado realice el examen médico solicitado por la Fiscalía, ya que consideró que no afecta las garantías constitucionales.

accidente fatal ruta 22 oro El impacto de la camioneta Amarok provocó el siniestro del vehículo que dejó cuatro víctimas fatales.

Además, la jueza agregó que fue la Defensa la que incorporó al debate la discusión sobre lo ocurrido después del siniestro y, por ese motivo, resulta clave determinar si el acusado presenta lesiones que puedan respaldar esa versión.

Lemunao destacó que los resultados que surjan del examen serán útiles en el caso de un eventual juicio oral y explicó que el incendio que se produjo tras el impacto podría haber provocado quemaduras en el cuerpo de Araneda. Según indicaron en la audiencia, el procedimiento se llevará adelante el martes 9 de diciembre. La defensa solicitó reserva de revisión de la resolución.