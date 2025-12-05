El tiempo en Cipolletti: ¿Cómo estará el tiempo este viernes 5 de diciembre?

Se anticipa una jornada estable, con sol, calor moderado y sin lluvias en Neuquén y Cipolletti. El viento será del sudoeste y se esperan máximas cercanas a los 31 °C.

El Alto Valle será la zona más cálida de la región. Se esperan 31°C en Cipolletti.

El viernes 5 de diciembre se presenta con un escenario estable, cálido y mayormente despejado en Cipolletti y toda la región del Alto Valle, según los datos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) .

La región Confluencia (Cipolletti y Neuquén capital) será nuevamente el sector más cálido, con una temperatura máxima cercana a los 31°C y una mínima que rondará los 12°C en las primeras horas de la mañana. El cielo se mantendrá despejado, sin probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará del sudoeste , con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas aisladas durante la tarde.

¿Se esperan lluvias en la región?

Según los pronósticos de la AIC, no se esperan lluvias para este viernes en la región Neuquén y Río Negro. La atmósfera se mantendrá estable durante todo el día, sin pulsos fríos, sin ingreso de humedad significativa y sin desarrollo nuboso que pueda provocar precipitaciones.

Este dato es importante para quienes, de cara al feriado, planifiquen viajes y actividades recreativas.

El próximo feriado en Argentina es el 8 de diciembre, decretado en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. En esta oportunidad, el día festivo cae el lunes, por lo que se podrá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.