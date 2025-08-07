Qué juguetes se venden más en Cipolletti y cuánto cuestan este Día de las Infancias

Las ventas vienen tranquilas, pero las jugueterías cipoleñas se preparan con descuentos, cuotas y lo último en tendencias para las infancias.

Agosto es sinónimo de expectativa para las jugueterías de todo el país. Con la llegada del Día de las Infancias, el tercer domingo del mes, los comerciantes del rubro suelen prepararse para uno de los momentos clave del año en materia de ventas. Sin embargo, en Cipolletti, la temporada viene desarrollándose con un ritmo más calmo del esperado , aunque con la esperanza de un repunte sobre la recta final.

LM Cipolletti recorrió distintas jugueterías de la ciudad para conocer cómo se vive la previa de esta fecha tan significativa. Si bien los comercios locales reconocen que la competencia con las tiendas online es cada vez mayor, destacan que el contacto directo con los productos, el asesoramiento personalizado y la posibilidad de probar antes de comprar siguen siendo fortalezas a la hora de atraer clientes .

Claudia , de la juguetería Giro Didáctico ubicada en Roca y Menguelle, aseguró que “el mes viene con buenas ventas” y que “la gente anda averiguando”. Según su experiencia, el comportamiento del consumidor es muy similar al del año pasado, con una fuerte concentración de operaciones en la última semana previa al festejo. “ Muchos recorren, ven precios, pero la mayoría regresa ”, explicó.

E.C.P DIA DE LAS INFANCIAS (37) Estefania Petrella

Los más buscados

En cuanto a precios, un juego de mesa parte de los $35.000, las muñecas desde $30.000, y los muñecos de personajes como Disney o Marvel rondan los $35.000 en adelante. Entre las promociones vigentes, ofrecen un 10% de descuento en efectivo y beneficios adicionales para personal jerárquico. Las compras bancarizadas, en tanto, permiten cuotas sin interés.

En la juguetería Flipper, ubicada en Mariano Moreno 448 dentro del espacio Flor del Prado, Cristian se mostró más cauto respecto al movimiento. “Viene bastante tranquilo”, dijo, aunque confía en un repunte a partir del fin de semana. El comerciante advirtió que el cambio de fecha del festejo (antes se celebraba el 10 de agosto) también influyó en la planificación de los compradores.

Las promociones en Flipper incluyen 1 y 3 cuotas sin interés con tarjetas, además del clásico 10% de descuento en pagos en efectivo. Según Cristian, las cuotas son el recurso más utilizado hoy, especialmente por quienes deben comprar varios regalos.

E.C.P DIA DE LAS INFANCIAS (48) Estefania Petrella

Entre los productos más buscados están los juegos de mesa, como el popular “Basta”, que se vende a $39.900, cartas como HDP o UNO, muñecas desde $30.000 y las famosas Labubus, furor en redes, que alcanzan los $40.000.

Desde el local Papalote, en Sáenz Peña 312, Maite ofreció una mirada más optimista aunque reconoció que las ventas están algo por debajo del 2024. Con sucursales en Cipolletti y Neuquén, Papalote se especializa en líneas infantiles para bebés y niños de hasta 7 años. “A la gente le gusta ver el producto. Vienen, lo observan y lo llevan. Esa es la diferencia con las plataformas digitales”, comentó.

Los productos más destacados de su catálogo incluye cochecitos triciclos para bebés desde $206.000, peluches entre $16.000 y línea oficial Disney desde $54.000, y el boom de ventas para ellos que son los autos a batería que van desde los $413.000 hasta los $588.000, dependiendo si cuentan o no con licencia oficial. También ofrecen promociones de 3 y 6 cuotas sin interés, y un 15% de descuento en efectivo o con débito.

E.C.P DIA DE LAS INFANCIAS (58) Estefania Petrella

Papalote, se destaca como la única tienda adherida de Cipolletti a “La Noche de las Jugueterías”, una medida que impulsa la Cámara Argentina de la Industria del Juguete este viernes 8 de agosto en todo el país, con descuentos y promociones exclusivas.

E.C.P DIA DE LAS INFANCIAS (73) Estefania Petrella

“Ventas recontra tranquilas”

Por su parte, José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Comercio de Cipolletti, fue contundente: “Están recontra tranquilas las ventas. No hay un movimiento importante hasta el momento”. Indicó que si bien hay algo de actividad con respecto a las compras online y su ingreso vía correo, no es tan masiva como en otros momentos. “Viene muy tranquilo el tema de la demanda”, concluyó.

Así, las jugueterías locales enfrentan el desafío de sostener su lugar en un mercado que cambia rápidamente. Con precios variados, estrategias de financiación y la cercanía con el cliente como bandera, esperan que la semana próxima traiga el ansiado impulso que necesitan.