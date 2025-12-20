El tiempo en Cipolletti: cómo será el clima durante el fin de semana
El pronóstico del tiempo anticipa temperaturas cálidas y vientos moderados con ráfagas que no superarán los 50 km/h. El domingo continuará soleado.
Cipolletti tendrá un sábado con condiciones climáticas estables, cielo mayormente cubierto y temperaturas cálidas que irán en ascenso conforme avance el día. Desde las primeras horas del día el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una mañana templada y la presencia de viento moderado para el comienzo de este fin de semana en la previa de las fiestas de fin de año.
Durante la mañana, el termómetro marcará entre 22 y 25 grados, un cuelo con la presencia de nubes y vientos leves desde el sector norte y noroeste. Las condiciones permitirán un inicio de jornada agradable, sin temperaturas extremas y la ausencia de viento, ya que su intensidad llegará a los 14 km/h.
Hacia el mediodía, se anticipa un incremento sostenido de la temperatura, que alcanzará los 27 grados, aunque el cielo continuará parcialmente cubierto. El viento rotará al noroeste y comenzará con mayor fuerza progresivamente, pese a que su intensidad no generará complicaciones para el desarrollo de actividades.
La máxima temperatura se registrará a las 17 horas
Por la tarde, Cipolletti registrará la mayor temperatura del día con una máxima de 30º a las 17.00. En ese horario, el cielo se presentará nuboso y el viento ganará más fuerza, con ráfagas de hasta 54 km/h que podrían comenzar a sentirse, sobre todo en zonas abiertas como parques y la costa de río Negro.
Durante la noche, el termómetro marcará una temperatura que rondará los 29º a las 20.00, con un cielo con la presencia de nubes y viento de suroeste. De esta manera, el sábado cerrará un día con temperaturas cálidas, sin lluvia y con una marcada presencia del viento durante gran parte del día.
Un domingo con viento
Cipolletti atravesará este domingo una jornada ventosa y templada, con temperaturas en ascenso hacia la tarde y cielo variable a lo largo del día. El pronóstico anticipa una máxima cercana a los 29 grados, con influencia del viento proveniente del sector oeste y suroeste durante casi toda la jornada.
Durante la mañana, las condiciones se presentarán estables pero frescas, el termómetro marcará registros que oscilarán entre los 18 y 22 grados, cielo con nubes y ráfagas moderadas que comenzarán a sentirse desde las primeras horas. Hacia media mañana, el sol ganará algo de protagonismo, aunque el viento seguirá siendo un factor constante con ráfagas entre 55 y 59 km/h.
Por la tarde, el termómetro alcanzará su pico máximo, con valores que rondarán los 27 a 29 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso y un viento sostenido, con ráfagas intensas desde el suroeste que llegarán hasta los 60 km/h. Ya entrada la noche, la temperatura descenderá de manera gradual hasta colocarse en 22º, el cielo se despejará y el domingo cerrará con un clima templado en la ciudad.
Qué hay que tener en cuenta en Río Negro:
- Vientos: El inicio de la semana estará marcado por vientos del sudoeste con velocidades de hasta 38 km/h y ráfagas más intensas.
- Riesgo de Incendios: Debido a las altas temperaturas y la baja humedad (alrededor del 19%), existe un monitoreo activo por riesgo de incendios en la provincia, especialmente en la región cordillerana.
- Cordillera: En Bariloche y su zona de influencia, las temperaturas serán más moderadas, con máximas cercanas a los 22°C y cielos despejados.
