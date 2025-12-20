El tiempo en Cipolletti: cómo será el clima durante el fin de semana

El pronóstico del tiempo anticipa temperaturas cálidas y vientos moderados con ráfagas que no superarán los 50 km/h. El domingo continuará soleado.

Cipolletti tendrá un sábado soleado con temperaturas cálidas. Pero el domingo el viento ganará terreno con ráfagas de hasta 60 km/h.

Cipolletti tendrá un sábado con condiciones climáticas estables , cielo mayormente cubierto y temperaturas cálidas que irán en ascenso conforme avance el día. Desde las primeras horas del día el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó una mañana templada y la presencia de viento moderado para el comienzo de este fin de semana en la previa de las fiestas de fin de año.

Durante la mañana, el termómetro marcará entre 22 y 25 grados , un cuelo con la presencia de nubes y vientos leves desde el sector norte y noroeste. Las condiciones permitirán un inicio de jornada agradable, sin temperaturas extremas y la ausencia de viento , ya que su intensidad llegará a los 14 km/h.

Hacia el mediodía, se anticipa un incremento sostenido de la temperatura , que alcanzará los 27 grados , aunque el cielo continuará parcialmente cubierto. El viento rotará al noroeste y comenzará con mayor fuerza progresivamente, pese a que su intensidad no generará complicaciones para el desarrollo de actividades.

La máxima temperatura se registrará a las 17 horas

Por la tarde, Cipolletti registrará la mayor temperatura del día con una máxima de 30º a las 17.00. En ese horario, el cielo se presentará nuboso y el viento ganará más fuerza, con ráfagas de hasta 54 km/h que podrían comenzar a sentirse, sobre todo en zonas abiertas como parques y la costa de río Negro.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (11).JPG Durante el fin de semana, las familias aprovechan las temperaturas cálidas para refrescarse en la Isla Jordán, balneario habilitado el día de ayer viernes 19 de diciembre. Antonio Spagnuolo

Durante la noche, el termómetro marcará una temperatura que rondará los 29º a las 20.00, con un cielo con la presencia de nubes y viento de suroeste. De esta manera, el sábado cerrará un día con temperaturas cálidas, sin lluvia y con una marcada presencia del viento durante gran parte del día.

Un domingo con viento

Cipolletti atravesará este domingo una jornada ventosa y templada, con temperaturas en ascenso hacia la tarde y cielo variable a lo largo del día. El pronóstico anticipa una máxima cercana a los 29 grados, con influencia del viento proveniente del sector oeste y suroeste durante casi toda la jornada.

Viento 2 El domingo 21 de diciembre tendrá ráfagas de viento que llegarán hasta los 60 km/h.

Durante la mañana, las condiciones se presentarán estables pero frescas, el termómetro marcará registros que oscilarán entre los 18 y 22 grados, cielo con nubes y ráfagas moderadas que comenzarán a sentirse desde las primeras horas. Hacia media mañana, el sol ganará algo de protagonismo, aunque el viento seguirá siendo un factor constante con ráfagas entre 55 y 59 km/h.

Por la tarde, el termómetro alcanzará su pico máximo, con valores que rondarán los 27 a 29 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso y un viento sostenido, con ráfagas intensas desde el suroeste que llegarán hasta los 60 km/h. Ya entrada la noche, la temperatura descenderá de manera gradual hasta colocarse en 22º, el cielo se despejará y el domingo cerrará con un clima templado en la ciudad.

chicos plaza.jpg Será un sábado para disfrutar al aire libre en Cipolletti. Anahí Cárdena.

