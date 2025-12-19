Brote psicótico y pánico en el Koko: el triste final del escándalo

Se vivió una situación de extrema tensión en un micro que circulaba de Fernández Oro a Cipolletti. Los detalles del escándalo.

En la madrugada de este viernes, un pasajero que había subido a un colectivo Ko-Ko en Allen sufrió un brote psicótico mientras el transporte circulaba por Fernández Oro rumbo a Cipolletti .

De acuerdo a la información recabada, intervino personal policial para controlar la situación que se había desbordado y provocó tensión y el temor del resto de los pasajeros .

De acuerdo a las hipótesis de las autoridades, el episodio podría estar vinculado a una crisis de salud mental debido a " la falta de medicación o a la ingesta de sustancias ". Lo cierto es que se vivieron momentos de nerviosismo y desesperación.

Finalmente, el hombre fue descendido del colectivo en una parada cercana a la estación de servicio YPF de Fernández Oro. El pasajero fue interrogado por los uniformados y todo volvió a la normalidad.

"Fue una cosa de locos lo que pasamos. Se descontroló el señor y pasó de todo", contó una vecina que viajaba en el micro.

Koko El episodio tuvo lugar en el colectivo Koko a la altura de Fernández Oro rumbo a Cipolletti.

Extendieron la concesión de KoKo por otros cinco años

El gobierno de Río Negro oficializó la renovación de la concesión del servicio de transporte de pasajeros a la empresa Ko-Ko. La operadora continuará a cargo de las líneas interurbanas que opera en el Alto Valle, Valle Medio y la Costa Atlántica por otros cinco años.

Cuando se cumpla el nuevo plazo de la concesión del transporte de pasajeros, la empresa Ko-Ko habrá alcanzado medio siglo brindando el servicio de viajes interurbanos de la región. Según el decreto que prorrogó la concesión, la decisión se fundamenta en que la compañía presta el servicio de “manera eficiente”.

A través del decreto N° 737, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y refrendado por el ministro de Servicios y Obras Públicas, Alejandro Echarren, la administración provincial dio continuidad al contrato con la empresa de transporte que opera en el Alto Valle desde mediados 1979.

De esta manera, la firma, con asiento legal en Cipolletti, mantendrá por otros cinco años el control de las líneas:

Cipolletti–Roca por Ruta Chica

Cipolletti– Regina por Ruta 22

Regina–Chichinales por Ruta 22

Regina–Valle Azul

Cipolletti–Fernández Oro–Allen por la ruta conocida como “La Falda”, con acceso a la Isla 10

El servicio de temporada entre Cinco Saltos y el balneario Las Grutas, con paradas intermedias en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Roca, Regina, Chelforó, Choele Choel, Lamarque, Pomona y San Antonio Oeste.

Los fundamentos de la prórroga a Ko-Ko

La Provincia explicó que Ko-Ko logró “cubrir la demanda de las trazas de manera eficiente” durante el periodo que tuvo control de las líneas. En ese sentido, destacan que la firma realizó estudios sobre las necesidades de los usuarios y no registra “graves sanciones ni quejas del público usuario”, de acuerdo con un informe técnico del Área de Líneas Regulares.

La resolución obvió el grave conflicto que atravesó el servicio en marzo de 2024 cuando la empresa dejó de realizar recorridos de manera unilateral. El propio gobernador Alberto Weretilneck aseguró que se evaluaría quitarle la concesión.

Sin embargo, el principal argumento de esta prórroga radica en la dificultad de la región para garantizar una “licitación pública”, producto de las largas distancias y la complejidad territorial, lo que la hace poco atractiva la oferta para otros competidores.

El subsecretario de Transporte, Alejandro Pérez, lo describía meses atrás en una entrevista con Literal: "Si hoy cualquier empresa dice “me voy”, tenés que salir a buscar otra y lo que piden siempre está ligado a lo económico. Por la estructura de costos y por lo que significa el IPK (índice de personas por kilómetro), que es muy bajo, el servicio resulta deficitario en esta zona. Entonces, el panorama es que no hay muchas empresas que quieran instalarse, y las que lo hacen buscan fijar un boleto caro, porque no van a querer trabajar a pérdida".

En ese sentido, desde el Gobierno consideraron que Ko-Ko ahora viene cumpliendo con sus obligaciones en todos los recorridos, motivo por el cual se otorgó la extensión del servicio. “Analizados los antecedentes respecto de la prestación de los servicios en cuestión sobre las líneas otorgadas, la empresa demostró idoneidad y capacidad para cumplir con los mismos. En el entendimiento de que ha venido satisfaciendo las necesidades de carácter general en materia de transporte de pasajeros, y reunidos los recaudos legales exigidos en la Ley J Nº 651, se considera oportuno prorrogar la concesión”, señala el decreto.