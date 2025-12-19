Se aprobó el Presupuesto 2026: Cipolletti destinará el 37% a obra pública y no tomará deuda

Con consenso y números positivos, el Presupuesto 2026 pone foco en infraestructura y crecimiento. ¿Cuánto dinero se asignó a cada área municipal?

Con una fuerte impronta en partidas presupuestarias destinadas a obras públicas, el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó el Presupuesto Municipal 2026 , una de las ordenanzas más relevantes del año y la hoja de ruta que marcará la gestión local durante los próximos doce meses.

La votación se concretó en la sesión ordinaria N°1040, la última del período ordinario, y contó con la participación de cinco de los seis concejales : Karina Álvarez, Adriana Dietrich, Martín Posse, Ana María Nápoli y Oscar Langowski. La edil María José Mannelles estuvo ausente.

Con la sanción de esta ordenanza, el cuerpo legislativo también quedó habilitado para sesionar en extraordinarias hasta el 30 de diciembre , en caso de que el Ejecutivo municipal requiera el tratamiento de proyectos de interés antes del cierre definitivo del año.

ECP DELIBERANTE (33) Con una fuerte inversión y destino a la obra pública, el Ejecutivo de Cipolletti ya cuenta con presupuesto 2026. Estefania Petrella

Un presupuesto histórico y con superávit

El Presupuesto 2026 asciende a $80.987.304.494, una cifra que refleja un incremento significativo respecto a ejercicios anteriores y que, según destacaron desde el oficialismo, se sostiene sobre una administración “prolija” y con superávit. El cálculo de recursos corrientes fue fijado en $58.898.489.619, mientras que los gastos corrientes alcanzan los $53.019.044.475, lo que arroja un superávit corriente de $5.879.445.144.

A estos números se suman los recursos no corrientes por $22.088.814.875 y gastos no corrientes por $27.596.507.218. Mientras que el resultado financiero preventivo estimado para el ejercicio 2026 es positivo y alcanza los $371.752.801, monto que también fue fijado como aplicaciones financieras.

Entre los datos salientes del esquema presupuestario se destaca que el 44% de los ingresos municipales proviene de la coparticipación, mientras que el 38% del total del gasto está destinado a sueldos y cargas sociales. Además, se confirmó una reducción en la planta de personal municipal respecto a 2025, producto de jubilaciones y renuncias, y se fijó en 607 la cantidad de cargos de planta permanente con cobertura de vacantes por concurso.

Otro punto clave es la autorización al Ejecutivo para suscribir contratos de leasing por hasta $1.500 millones, destinados a la compra de maquinaria vial y vehículos para modernizar el parque automotor municipal, con la obligación de informar al Concejo dentro de los cinco días de cada contratación.

El eje puesto en la obra pública

Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es la fuerte inversión en obra pública. El 37% del total está destinado a este rubro, con un incremento del 46% respecto a 2025. Según se explicó durante la sesión, todas las obras previstas se financiarán con fondos propios, sin recurrir a endeudamiento.

El plan contempla la ejecución de 214 cuadras de asfalto, a las que se sumarán 50 nuevas cuadras, además de obras de reasfalto, bacheo, cordón cuneta, alumbrado público y pluviales. También se prevén rotondas clave como las de Santa Cruz y San Luis, e Illia y San Luis, junto con intervenciones en accesos estratégicos de la ciudad, muchas de ellas ya en ejecución y otras previstas para su concreción el próximo año.

ECP KARINA ALVAREZ (1) La presidenta del cuerpo deliberativo, Karina Álvarez (JSRN) se mostró conforme con respecto al trabajo realizado durante el 2025. Estefania Petrella

En diálogo con LM Cipolletti, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, remarcó la relevancia de las últimas sesiones del año. “Estas últimas dos sesiones que tuvimos son las más importantes por los expedientes y proyectos que se han tratado. Hubo un trabajo profundo en comisiones, con consultas del oficialismo y de la oposición, y todas fueron evacuadas”, señaló.

Álvarez calificó al presupuesto como “muy prolijo”, subrayó el superávit y destacó que el foco estará puesto en obras que “el vecino va a poder ver” durante todo 2026. “El esfuerzo de los contribuyentes y el ahorro permitieron disponer de alrededor de $30 mil millones para obras públicas. Hablamos de infraestructura deportiva, cultural, plazas, juegos, cordón cuneta, más asfalto, luminarias LED al 100%, rotondas y accesos. Vamos a empezar a tener la ciudad que nos merecemos”, afirmó.

ECP PASEO DE LA FAMILIA (30) El Presupuesto 2026 asciende a $80.987.304.494. Estefania Petrella

Acompañamientos y objeciones

Desde la oposición, la concejal Ana María Nápoli reconoció como aspecto positivo el amplio plan de obra pública proyectado para 2026, aunque marcó reparos. “Hay un aspecto positivo que es el plan de obra pública, pero también uno negativo: no se asignaron partidas suficientes para el mejoramiento del basural de Cipolletti”, advirtió.

La edil sostuvo que, si bien se prevé la contratación de un leasing para adquirir un camión regador y una topadora especial, “no se resuelve el 100% del problema”, y recordó que se trata de un reclamo recurrente de los vecinos, vinculado a la salud ambiental y a la calidad de los servicios.

ECP ANA NAPOLI (1) La concejal, Ana María Napoli (Pro) acompañó al igual que sus pares con voto positivo. Estefania Petrella

En respuesta, Álvarez aclaró que el proyecto GIRSU avanza a nivel provincial con financiamiento internacional y confirmó que Cipolletti será la primera ciudad de Río Negro en implementarlo. “En febrero se firma el acuerdo y se realiza el primer desembolso; en abril iniciaría el proyecto”, adelantó, y agregó que el municipio ya inició un plan de colocación de cámaras en el predio del basural para reforzar la seguridad.

Por su parte, la concejal Adriana Dietrich valoró el trabajo en comisión y el acompañamiento unánime. “Administrar fondos públicos es administrar los fondos de las personas. Este presupuesto garantiza continuidad, coherencia y planificación, y que los recursos vuelvan a los vecinos”, expresó.

E.C.P MUNICIPALIDAD CIPOLLETTI EDITADAS (1).JPG Hasta el 30 de diciembre se prorrogaron las sesiones extraordinarias en el Concejo Deliberante. Estefania Petrella

Balance político del 2025

Al cierre del año legislativo, las concejalas también hicieron un balance del trabajo realizado durante 2025. Álvarez se mostró “absolutamente conforme” y destacó que la mayoría de los proyectos se aprobaron por unanimidad. “Hubo diferencias en comisiones, pero se pudieron modificar expedientes y avanzar. El balance de la gestión del Concejo fue bueno”, afirmó.

Nápoli, en tanto, fue más crítica y sostuvo que deberían presentarse y tratarse “más y mejores proyectos”. “Muchos de mis proyectos quedan cajoneados. Mi postura es seguir presentándolos y ponerlos en conocimiento de la gente”, señaló.

Dietrich calificó su experiencia como “muy gratificante” y remarcó el aprendizaje que implica el contacto directo con distintos sectores de la comunidad. “Conocer más realidades permite ampliar la sensibilidad y planificar mejor, pensando desde la comunidad y no desde una sola mirada”, reflexionó.

Con la aprobación del Presupuesto 2026, Cipolletti cerró el año legislativo con un esquema financiero ambicioso, centrado en la obra pública y con la promesa de transformar distintos puntos de la ciudad a lo largo del próximo año.