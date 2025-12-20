Cipolletti LMCipolletti Navidad En imágenes: el show aéreo de Navidad en las Estrellas que deslumbró a Cipolletti

El espectáculo de danza aérea deslumbró a los vecinos que asistieron al Centro Cultural Cipolletti. Continúa la agenda de actividades navideñas.







La Compañía de Danza Aérea Elevé brindó el espectáculo "Navidad en las Estrellas" la noche de viernes. La Compañía de Danza Aérea Elevé brindó el espectáculo "Navidad en las Estrellas" la noche de viernes.

Cipolletti vivió una de las jornadas más esperadas del año con un espectáculo en el cielo que combinó danza, movimiento y poesía. Se trata de la presentación "Navidad en las Estrellas" de la Compañía de Danza Aérea Elevé, que brindó el show en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) la noche de viernes.

La moderna iniciativa marcó el comienzo de una agenda de actividades navideñas organizadas por el Municipio. Por eso se invita a toda la comunidad a que sigan asistiendo a estos puntos de encuentro que transforman diferentes espacios de la ciudad con espectáculos pensados para toda la familia.

El eje central estará puesto en el arte, la participación comunitaria y la recuperación del espíritu navideño como momento de encuentro y celebración. Por eso, LMCipolletti estuvo presente en el espectáculo aéreo y eligió las mejores fotografías de Antonio Spagnuolo que captaron el espíritu del show.

AS-Cipolletti-Elevë Show Aereo (Navidad enlas Estrellas) (8) AS-Cipolletti-Elevë Show Aereo (Navidad enlas Estrellas) (3) WhatsApp Image 2025-12-20 at 07.53.57 AS-Cipolletti-Elevë Show Aereo (Navidad enlas Estrellas) (10) AS-Cipolletti-Elevë Show Aereo (Navidad enlas Estrellas) (4) AS-Cipolletti-Elevë Show Aereo (Navidad enlas Estrellas) (7) WhatsApp Image 2025-12-20 at 07.53.58 (1) AS-Cipolletti-Elevë Show Aereo (Navidad enlas Estrellas) (2) AS-Cipolletti-Elevë Show Aereo (Navidad enlas Estrellas) (6) (1) WhatsApp Image 2025-12-20 at 07.53.58