Abrió la temporada en la Isla Jordán: el balneario vuelve a ser una opción segura

Con el inicio del verano, Cipolletti volvió a mirar al río. Este viernes quedó oficialmente inaugurada la temporada 2025/26 del Balneario de la Isla Jordán , un espacio que por segundo año consecutivo se habilita para el disfrute de las familias cipoleñas, con servicios y controles que buscan garantizar una experiencia segura a orillas del río Negro.

El balneario funcionará todos los días, de 14 a 20 horas , y cuenta con un operativo integral que incluye servicio de guardavidas, seguridad vial, presencia policial y acompañamiento de Prefectura . La apertura marca un nuevo paso en la recuperación de un espacio histórico de la ciudad, que durante décadas permaneció sin condiciones para el uso recreativo masivo.

El sector habilitado para bañarse está claramente señalizado y comprende el tramo de costa delimitado desde el Botero municipal hacia el oeste hasta el parador La Balsa de la Isla Jordán. Se trata de casi 400 metros lineales donde el contacto con el río se da bajo normas estrictas de seguridad. La zona apta para bañistas está demarcada con boyas y acompañada por cartelería informativa que indica con precisión los sectores permitidos.

temporada 2026 isla jordan guardavidas (2) Se habilitaron 400 metros de balneario sobre el margen del río Negro, con postas de seguridad y ambulancia. Además, se habilitaron servicios para los bañistas. Gentileza

Desde la Dirección de Protección se informó que se dispusieron cuatro puestos de control, con un total de nueve guardavidas que realizarán el monitoreo permanente de quienes ingresen al agua. El personal estará facultado para restringir el uso del balneario en caso de que las condiciones climáticas o del río no sean seguras. Además, durante todo el horario habilitado habrá una ambulancia en el lugar, lo que permite activar de manera inmediata los protocolos de emergencia ante cualquier incidente.

En el anuncio de la apertura, el intendente Rodrigo Buteler destacó el valor simbólico y urbano de esta recuperación. “Acá vinimos a hacer historia en la ciudad, a hacer cosas que faltaban. Recuperamos después de 30 años el balneario de la Isla Jordán. Queremos comenzar a mirar al río y dejar de darle la espalda”, expresó en sus redes sociales, remarcando la importancia de integrar el río a la vida cotidiana de los cipoleños.

Natatorios habilitados: otra alternativa segura para el verano

Además del balneario sobre el río, el Municipio recordó que en la ciudad hay piletas habilitadas que cumplen con todos los requisitos de seguridad, higiene y control exigidos para la temporada estival. La Dirección de Comercio informó que estos espacios cuentan con seguro de responsabilidad civil, servicio de ambulancia, guardavidas con reválida y elementos de salvataje, garantizando un entorno confiable para vecinos y vecinas.

En total, son ocho los natatorios privados e institucionales habilitados en Cipolletti: el Club Marabunta (Belgrano 2100); la Unión Obrera de la Industria de la Madera, en la zona de chacras; el Club Cipolletti en Mengelle 240; el Sindicato de Trabajadores del Gas, Derivados y Afines (Primeros Pobladores 935); el Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén, en Isla Jordán; el Club Cipolletti en Benigno Gallucci s/n; UNTER (La Esmeralda 2225) y el natatorio de Ana Akerbladh (La Esmeralda 2600). A esta lista se suma el Natatorio Municipal, también ubicado en la Isla Jordán.

Además, se reiteró la recomendación de no bañarse en canales de riego, ya que no están habilitados para uso recreativo y no cuentan con guardavidas ni medidas de seguridad. Para más información o consultas sobre habilitaciones, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 299-4121927 o acercarse a la delegación municipal de Brentana 571, de lunes a viernes de 7.30 a 13.