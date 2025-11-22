Fin de semana largo con calor: Isla Jordán vuelve a ser el refugio elegido, pero sin guardavidas

Con 37°C pronosticados, la Isla Jordán será el destino elegido del finde largo. Un especialista advierte qué precauciones tomar antes de entrar al río.

El último fin de semana extra largo del año llega con un combo irresistible para miles de cipoleños: sol radiante y temperaturas que treparán por encima de los 37°C , un escenario ideal para buscar alivio en las costas del río Negro . Y, una vez más, Isla Jordán se perfila como el destino número uno para disfrutar del aire libre, el agua y el plan en familia o amigos.

Sin embargo, el inicio anticipado de la temporada marca también una preocupación: el servicio de guardavidas todavía no está operativo . Mientras en ciudades cercanas, como Neuquén capital , ya se dispuso personal para una cobertura preventiva, en Cipolletti las primeras reuniones para delinear la estrategia veraniega recién comenzarán la próxima semana , según confirmaron desde el municipio a LM Cipolletti .

La ola de calor y la llegada del fin de semana largo desbordaron lo previsto por las autoridades. Todo indica que los vecinos no esperarán la apertura formal del balneario para instalarse y disfrutar a la vera del río. Frente a este escenario, la ausencia temporal de guardavidas aumenta la necesidad de extremar recaudos .

Guardavidas Cipolletti.png La temporada de Guardavidas en Cipolletti aún no fue presentada, sin embargo hay recomendaciones para los bañistas. Archivo

Para conocer cuáles son los riesgos y recomendaciones a tener en cuenta antes de ingresar al agua, LM Cipolletti dialogó con el guardavida Daniel Epul, referente de la ciudad y conocedor de la Isla Jordán.

“El primer paso es elegir bien el lugar”

Epul no necesita rodeos para describir lo esencial: el peligro del río no es siempre la profundidad, sino la corriente. “Una de las cosas fundamentales es el lugar. Hoy no tenemos habilitado el servicio de guardavidas, pero si estuviera habilitado y vamos con menores, lo mejor es ir al sector controlado. Ahí los chicos están cuidados y se indican los riesgos que puede traer el río”, explicó.

El río Negro presenta particularidades que muchos bañistas desconocen. No todas las zonas, aunque parezcan accesibles, son seguras. “Hay brazos del río más tranquilos y otros donde corre más fuerte. También hay pozones cerca de la costa, zonas con árboles donde se generan sifones, lugares con remolinos. Por eso es clave identificar en qué sector vamos a estar y qué riesgos ofrece”, agregó.

Cipolletti isla jordan (8).JPG El guardavida Daniel Epul mencionó que la peligrosidad del río Negro no está en su profundidad, sino en la corriente. Archivo

Corriente invisible: dónde está el sector crítico

Cada verano, el área más compleja para quienes ingresan al agua es la zona del desembarcadero de lanchas que se encuentra con la corriente central del río.

“En el balneario hay un sector donde el agua corre muy rápido y te puede llegar a la cintura. Ahí la corriente pega sobre la costa. Una persona adulta puede sostenerse muchas veces, pero un niño o un adolescente no: los arrastra y los lleva por la orilla”.

Ese límite está identificado por una línea de boyas cuando la temporada está abierta. Sin guardavidas activos, reconocerlo depende de los propios visitantes.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (5).JPG En la zona del desembarcadero de lanchas, no es recomendable ingresar al agua. Además recomiendan estar acompañados. Antonio Spagnuolo

Qué hacer si alguien no puede salir del agua

Ante una emergencia, la reacción instintiva de los familiares es tirarse al río para rescatar al bañista. Epul pide extremar la cautela. “Cuando el río se lleva a alguien, lo ideal es mantener la calma y pedir ayuda: 100 o 103. Si tenemos algo para lanzar, una cuerda, una conservadora, puede darle flotabilidad y tiempo para actuar”.

Epul mencionó que “el instinto de cualquiera es tirarse, más si se trata de un hijo”, pero advirtió que muchas veces “eso termina en una tragedia doble”. “Si se puede correr por la costa y auxiliar desde afuera, se gana tiempo y se evita otro riesgo”, detalló.

Prevención: la mejor herramienta

Cuando el servicio de guardavidas está activo, la prevención se ejerce incluso antes de que el riesgo aparezca. “Nos adelantamos a lo que puede ocurrir. Cuando vemos personas metiéndose en zonas peligrosas, sonamos el silbato. El mejor rescate es el que no se hace. La clave es evitar que algo pase”, afirmó Epul.

Además, advirtió a quienes realizan actividades como kayak o natación en aguas profundas: “Llevar chaleco salvavidas, avisar la hora en que salen y en que regresan. Si el equipo de guardavidas ya no está en la playa, alguien tiene que saber dónde están y cuándo vuelven”.

Búsqueda Jésica .jpg Ante cualquier emergencia, solicitan mantener la calma y comunicarse de inmediato con la Central de Emergencias 109. Municipio Cipolletti

Un fin de semana para disfrutar, pero con responsabilidad

Todo apunta a que Isla Jordán tendrá un movimiento importante en los próximos días. Y aunque la apertura oficial de la temporada está muy cerca, este fin de semana no habrá guardavidas en servicio, por lo que el autocuidado será clave.

“La gente va a ir igual, porque hace calor y porque el río es un lugar hermoso. Solo pedimos que sepan dónde se meten, que miren la corriente, que cuiden a los chicos y que recuerden que en pocos segundos puede cambiar todo”, dijo Epul.

Mientras Ciudad se prepara para definir el operativo veraniego, la llegada de la primera ola de calor invita a disfrutar, pero sin perder de vista que la seguridad comienza por cada bañista.

