Fin de semana XXL: el tiempo en Cipolletti

El fin de semana extra largo se anticipa con temperaturas cálidas, vientos moderados y cielos despejados que invitan a disfrutar al aire libre.

El cielo estará despejado con temperaturas cálidas durante el sábado en Cipolletti.

El fin de semana extra largo del 2025 anticipa un clima cálido con abundante sol, temperaturas agradables y ráfagas de viento moderadas en las provincias de Río Negro y Neuquén . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de jornadas cálidas, con vientos moderados y temperaturas altas.

El sábado inició con temperaturas elevadas y el cielo mayormente despejado en Cipolletti. Desde la mañana, el termómetro mostrará valores altos que aumentarán a lo largo de día. A las 9 de la mañana, la ciudad comenzó el día con 22 grados y viento del sureste, con ráfagas leves. Hacia las 10, la marca ascenderá a 24 grados, con la presencia constante del sol con cielos despejados.

Cerca de las 11 de la mañana, el cielo comenzará con la presencia de nubes y una temperatura de 27 grados, lo que consolidará el escenario caluroso que se extenderá hasta la tarde. Al mediodía, la temperatura llegará a los 29 grados, acompañado por un viento del este que aportará ráfagas moderadas. A esa altura del día, el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

La tarde del sábado tendrá la mayor temperatura, ya que a las 14 el Servicio Meteorológico anticipó el ascenso de la temperatura a 32 grados, con nubes dispersas y vientos del noreste. A las 17, el registro subirá a 33º, nuevamente con sol pleno y condiciones ideales para las actividades al aire libre, aunque con calor intenso.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (5).JPG La isla Jordán es la elegida por los cipoleños en las jornadas de intenso calor. Antonio Spagnuolo

Hacia la noche, la temperatura descenderá lentamente. A las 20 el termómetro marcará los 31º con cielo despejado y para las 23 a marca bajará a 27 grados, con vientos suaves del noreste y un cierre de jornada todavía cálida.

El tiempo el domingo 22

Cipolletti iniciará el domingo con temperaturas elevadas, cielos mayormente despejados y vientos persistentes del norte, lo que configura una jornada de calor intenso que comenzará desde la madrugada hasta la noche. El domingo marcará 24 grados durante la madrugada y sólo descenderá a partir de las 5 con un descenso a 22º, con algunas nubes y ráfagas que llegarán a los 37 km/h.

La jornada comenzará con 24º a las 8 y una sensación térmica de 25, con nubosidad variable y viento firme del sector norte. El verdadero salto térmico será a las 11 cuando trepe a los 31º con cielos despejados y vientos leves.

Las ráfagas podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora. En Neuquén se emitió una alerta amarilla por vientos que podrían superar los 90 km/h.Las ráfagas podrían alcanzar los 78 kilómetros por hora.

La tarde será la parte más calurosa de la jornada. A las 14, Cipolletti alcanzará los 35 grados, con sol pleno y una sensación térmica que rondará los 33, sostenida por vientos moderados del norte. A las 17, el calor se intensificará aún más con 36 grados y un cielo parcialmente nublado que no llegará a dar alivio.

Hacia las 20, la temperatura comenzará a descender de forma progresiva, pero seguirá alta con 34 º, viento suave del este y nubes dispersas. Para las 23, el cierre del sábado todavía mostrará 29º , bajo un cielo variable y vientos débiles del norte que mantendrán el ambiente templado hasta la medianoche.

En Neuquén, las temperaturas subirán de forma sostenida. Para este viernes, estará caluroso con pocas nubes y máxima alrededor de 31 °C. La mínima rondará los 15 °C. En tanto, el sábado se estima que la máxima llegará a los 34 °C, con mínimas cercanas a los 19°C.

estudiantes plaza.jpg El finde semana extra largo anticipa días calurosos. Anahí Cárdena.

¿Y el viento?

Además, el SMN pronostica ráfagas de viento significativas, especialmente en la cordillera y en el Alto Valle. En Neuquén se emitió una alerta amarilla por vientos que podrían superar los 90 km/h.

El escenario climático refleja un fin de semana largo con sol predominante y clima caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero que demandará prudencia por el viento y las altas temperaturas. Los habitantes de Neuquén y Río Negro tendrán que estar atentos a no volarse y poder aprovechar para disfrutar del descanso extendido, cuidando su salud y seguridad.

Recomendaciones

Hidratación y sombra: con el ascenso de temperaturas, quienes realicen actividades recreativas o deportivas al aire libre deberán consumir líquidos, usar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol directo.

Precaución con el viento: las ráfagas pueden levantar polvo, afectar visibilidad o objetos livianos. Evitar actividades de riesgo en zonas vulnerables.

La hidratación es clave para evitar los problemas de la alta temperatura. La hidratación es clave para evitar los problemas de la alta temperatura. Omar Novoa

Infraestructura y movilidad: en zonas sin veredas o cordón cuneta, el viento y la alta velocidad vehicular pueden aumentar el riesgo. Adoptar las medidas de seguridad vial necesarias en un buen consejo.

Planificar el paseo: si el fin de semana largo incluye viajes o salidas, conviene revisar rutas y condiciones meteorológicas vigentes, y evitar horarios de viento intenso o máximas extremas.

¿Cuántos feriados trae diciembre?

El último mes del año nos regala dos feriados establecidos por el gobierno nacional según el calendario. El primero, tendrá lugar el lunes 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Este día, habilitará un nuevo fin de semana largo que algunos podrán disfrutar viajando y otros no ya que deberán asistir a sus empleos.

Por otro lado, el feriado que cerrará este 2025 caerá jueves y será el 25 de diciembre. El mismo tiene lugar para celebrar la festividad mundialmente conocida como Navidad.