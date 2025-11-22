Fin de semana XXL: el tiempo en Cipolletti
El fin de semana extra largo se anticipa con temperaturas cálidas, vientos moderados y cielos despejados que invitan a disfrutar al aire libre.
El fin de semana extra largo del 2025 anticipa un clima cálido con abundante sol, temperaturas agradables y ráfagas de viento moderadas en las provincias de Río Negro y Neuquén. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la llegada de jornadas cálidas, con vientos moderados y temperaturas altas.
El sábado inició con temperaturas elevadas y el cielo mayormente despejado en Cipolletti. Desde la mañana, el termómetro mostrará valores altos que aumentarán a lo largo de día. A las 9 de la mañana, la ciudad comenzó el día con 22 grados y viento del sureste, con ráfagas leves. Hacia las 10, la marca ascenderá a 24 grados, con la presencia constante del sol con cielos despejados.
Te puede interesar...
Cerca de las 11 de la mañana, el cielo comenzará con la presencia de nubes y una temperatura de 27 grados, lo que consolidará el escenario caluroso que se extenderá hasta la tarde. Al mediodía, la temperatura llegará a los 29 grados, acompañado por un viento del este que aportará ráfagas moderadas. A esa altura del día, el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.
La tarde del sábado tendrá la mayor temperatura, ya que a las 14 el Servicio Meteorológico anticipó el ascenso de la temperatura a 32 grados, con nubes dispersas y vientos del noreste. A las 17, el registro subirá a 33º, nuevamente con sol pleno y condiciones ideales para las actividades al aire libre, aunque con calor intenso.
Hacia la noche, la temperatura descenderá lentamente. A las 20 el termómetro marcará los 31º con cielo despejado y para las 23 a marca bajará a 27 grados, con vientos suaves del noreste y un cierre de jornada todavía cálida.
El tiempo el domingo 22
Cipolletti iniciará el domingo con temperaturas elevadas, cielos mayormente despejados y vientos persistentes del norte, lo que configura una jornada de calor intenso que comenzará desde la madrugada hasta la noche. El domingo marcará 24 grados durante la madrugada y sólo descenderá a partir de las 5 con un descenso a 22º, con algunas nubes y ráfagas que llegarán a los 37 km/h.
La jornada comenzará con 24º a las 8 y una sensación térmica de 25, con nubosidad variable y viento firme del sector norte. El verdadero salto térmico será a las 11 cuando trepe a los 31º con cielos despejados y vientos leves.
La tarde será la parte más calurosa de la jornada. A las 14, Cipolletti alcanzará los 35 grados, con sol pleno y una sensación térmica que rondará los 33, sostenida por vientos moderados del norte. A las 17, el calor se intensificará aún más con 36 grados y un cielo parcialmente nublado que no llegará a dar alivio.
Hacia las 20, la temperatura comenzará a descender de forma progresiva, pero seguirá alta con 34 º, viento suave del este y nubes dispersas. Para las 23, el cierre del sábado todavía mostrará 29º , bajo un cielo variable y vientos débiles del norte que mantendrán el ambiente templado hasta la medianoche.
En Neuquén, las temperaturas subirán de forma sostenida. Para este viernes, estará caluroso con pocas nubes y máxima alrededor de 31 °C. La mínima rondará los 15 °C. En tanto, el sábado se estima que la máxima llegará a los 34 °C, con mínimas cercanas a los 19°C.
¿Y el viento?
Además, el SMN pronostica ráfagas de viento significativas, especialmente en la cordillera y en el Alto Valle. En Neuquén se emitió una alerta amarilla por vientos que podrían superar los 90 km/h.
El escenario climático refleja un fin de semana largo con sol predominante y clima caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero que demandará prudencia por el viento y las altas temperaturas. Los habitantes de Neuquén y Río Negro tendrán que estar atentos a no volarse y poder aprovechar para disfrutar del descanso extendido, cuidando su salud y seguridad.
Recomendaciones
Hidratación y sombra: con el ascenso de temperaturas, quienes realicen actividades recreativas o deportivas al aire libre deberán consumir líquidos, usar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol directo.
Precaución con el viento: las ráfagas pueden levantar polvo, afectar visibilidad o objetos livianos. Evitar actividades de riesgo en zonas vulnerables.
Infraestructura y movilidad: en zonas sin veredas o cordón cuneta, el viento y la alta velocidad vehicular pueden aumentar el riesgo. Adoptar las medidas de seguridad vial necesarias en un buen consejo.
Planificar el paseo: si el fin de semana largo incluye viajes o salidas, conviene revisar rutas y condiciones meteorológicas vigentes, y evitar horarios de viento intenso o máximas extremas.
¿Cuántos feriados trae diciembre?
El último mes del año nos regala dos feriados establecidos por el gobierno nacional según el calendario. El primero, tendrá lugar el lunes 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Este día, habilitará un nuevo fin de semana largo que algunos podrán disfrutar viajando y otros no ya que deberán asistir a sus empleos.
Por otro lado, el feriado que cerrará este 2025 caerá jueves y será el 25 de diciembre. El mismo tiene lugar para celebrar la festividad mundialmente conocida como Navidad.
Leé más
Fin de semana largo con calor: Isla Jordán vuelve a ser el refugio elegido, pero sin guardavidas
La historia de Naza, el popular kiosquero de Cipolletti: las golosinas de antes, anécdotas y emoción
El traicionero y misterioso ataque que tiene en vilo a Cipolletti: ya intervino el intendente
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario