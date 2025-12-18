Este viernes inaugura la temporada de verano en la Isla Jordán: todos los detalles

La temporada 2025/2026 funcionará todos los días de 14 a 20 horas. Contará con la presencia de nueve guardavidas y cuatro puestos de control.

La Isla Jordán es la elegida por los cipoleños para disfrutar del verano.

El balneario de la Isla Jordán tendrá su apertura oficial mañana viernes 19 de diciembre a las 15 . Es el segundo año consecutivo que las familias y visitantes podrán disfrutar de costa del río Negro en Cipolletti. El balneario estará habilitado todos los días desde las 15 hasta las 20 con la presencia de 9 guardavidas y cuatro puestos de control.

La Isla Jordán y sus costas son las elegidas por los vecinos de Cipolletti, visitantes de ciudades vecinas y turistas para refrescarse en el agua, ante las altas temperaturas. Cuando llega el verano es común ver la postal de familias compartiendo a orillas del río , jugando y disfrutando de la naturaleza a los pies de la barda.

El balneario cuenta con servicio de guardavidas para garantizar la seguridad de los bañeros, ante el peligro de la correntada y las dificultades que puedan surgir en el agua. Contará con la presencia de 9 guardavidas distribuidos en cuatro puestos de control. También tendrán intervención seguridad de tránsito, policía y prefectura.

El sector habilitado para bañarse está delimitado y debidamente señalizado. Se trata del sector comprendido entre el Botero municipal hacia el oeste hasta el Parador la Balsa de la Isla Jordán. La costa para disfrutar y refrescarse de manera segura son los 400 metros lineales comprendidos en esa área. Fuera de ese sector no contará con la asistencia de los guardavidas.

AS-Cipolletti-Festejos Año Nuevo (Isla Jordan y Canales) (20).JPG Los vecinos de Cipolletti eligen la Isla Jordán para los festejos del 25 de diciembre y el 1 de enero.

El sector habilitado

La zona segura habilitada de la costa del río está delimitada con boyas y habrá cartelería informativa e indicativa del sector en el que está permitido bañarse.

Los guardavidas indicarán en caso de ser necesario, cuándo las condiciones climáticas no sean aptas para utilizar el río como balneario. Ya que las alertas meteorológicas deben ser consideradas a la hora de ingresar al río y las consecuencias fatales que pueden suceder como la caída de rayos durante la lluvia.

AS-Cipolletti-Festejos Año Nuevo (Isla Jordan y Canales) (30).JPG Los chicos disfrutan de jugar a orillas del río Negro.

Además, se contará con la presencia de una ambulancia que permitirá activar el protocolo ante cualquier tipo de incidente, brindando más seguridad y tranquilidad a los vecinos.

Tras el fin de semana largo, reforzaron la Isla Jordán con más cestos de basura

Cientos de familias eligieron el río Negro para disfrutar en carpas, reposeras y fogones improvisados, inaugurando de hecho la temporada estival aunque aún no haya sido anunciada oficialmente. Pero las postales de recreación también convivieron con una imagen repetida: la basura dispersa en distintos sectores del predio.

ECP ISLA JORDAN (1).jpg Tras el fin de semana largo, se reforzó la presencia de cestos de basura en la Isla Jordán. Estefania Petrella

Botellas de plástico y vidrio, latas de aluminio, bolsas de nylon repletas, envoltorios y bandejas descartables quedaron desparramadas en la zona de playas y senderos. En algunos puntos, incluso, bolsas fueron colgadas de árboles, una práctica que desde el Municipio desaconsejan por generar contaminación visual, dificultar el levantamiento y atraer fauna silvestre.

Durante los cuatro días de descanso, las áreas municipales reforzaron los operativos de limpieza, con cuadrillas permanentes, personal caminando el predio y el uso de tractores con acoplado para recorrer los sectores más alejados. Sin embargo, la postal se repite cada año: una parte de los visitantes colabora y otra arroja los residuos en cualquier lugar.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (10).JPG Los jóvenes utilizan la Isla Jordán para disfrutar de la naturaleza. Antonio Spagnuolo

Adrián Artero, secretario de Servicios Públicos, confirmó a LM Cipolletti que se trabajó sin pausa durante todo el fin de semana. “Estuvimos todos los días recorriendo y reforzando el levante. Pusimos gente a caminar, a recorrer, aparte de los cestos, y ayer solo hicimos levante. Hay personal trabajando permanentemente ahí limpiando. Lo normal de siempre: los fines de semana largos explota todo”, explicó el funcionario.

Artero remarcó que, si bien muchos visitantes dejan los residuos embolsados o dentro de los canastos, todavía hay quienes descartan la basura en cualquier punto del predio. “Estamos recorriendo con un tractor y un acoplado por todos lados. Y, además, estamos haciendo una compra para reforzar el número de canastos”, adelantó.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (3).JPG El área habilitada está señalizada con boyas y carteles. Antonio Spagnuolo

Refuerzo de infraestructura y llamado a la responsabilidad

El Municipio prepara la instalación de más cestos distribuidos en los principales accesos, zonas de playa y espacios de descanso. La intención es reducir el volumen de basura dispersa y evitar que los residuos queden en zonas inaccesibles para el personal.

Desde el área de Servicios Públicos volvieron a insistir en una recomendación sencilla pero clave: si los cestos están llenos, llevar la basura de regreso a los domicilios. “La Isla Jordán es de todos, sostienen desde la gestión, y cuidar el lugar depende más de la conducta de cada visitante que del operativo de limpieza”.