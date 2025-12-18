Presentaron la edición 50 de la Regata del Río Negro con muchas novedades

Luego de las presentaciones que se realizaron en la ciudad de Tigre y en Viedma , llegó el turno de Neuquén. La Regata del Río Negro fue presentada este jueves, en un evento donde se ratificó que la edición 50 será totalmente distinta y representa un hito para el canotaje local, nacional e internacional.

"Son 50 ediciones, venimos hace más de un año y medio trabajándola. En marzo del 2024 nos juntamos con referentes de nuestro deporte, algunos por zoom y otros en una reunión, y llegamos a un acuerdo de tres objetivos. Recuperar la mayor cantidad de kilómetros posibles, hacer el formato de nueve etapas que fue el que más se mantuvo y que se haga con embarcaciones dobles porque originalmente la Regata largó en este formato. Al día de hoy cumplimos eso", comenzó diciendo a LMNeuquén Marcelo Barra, referente de la organización y presidente del Club Náutico La Ribera.

"La Regata va a tener nueve etapas con un recorrido mayor a 435 kilómetros, en nueve días de competencia y dos días de descanso", agregó.

Desde la organización estuvieron en la ciudad de Tigre realizando la presentación y el lunes en Viedma, como es habitual. "Vinimos a presentarla a Neuquén, estamos como el año pasado muy contentos que la Regata vuelva a largar a Neuquén. Las etapas de Chelforó y Chimpay hace más de 44 años que no se hacen. La etapa de General Conesa a San Bernardo, de 48 kilómetros, hacía más de 40 años que no se hacía, así que tuvimos que pedir los permisos porque son campos privados. Entran más de 200 autos al campo. Hemos podido acordar con los dueños y tener nuevamente estas etapas", contó Barra.

Entre logística de lancha y fuera del agua, son 35 personas que acompañan la Regata. La organización va a aportar siete lanchas con dos o tres personas cada una, además de la seguridad, la llegada, largada y los jueces: "Es un equipo muy grande que venimos consolidando año tras año. Ahora, solo nos falta largar".

La Regata se va a poder ver en vivo en todo momento con la transmisión del grupo organizador que seguirá el minuto a minuto a través de Youtube, algo que le da todavía mayor trascendencia al evento.

La incidencia del bajo nivel de agua en el río

Las características de la geografía local van variando a lo largo de la historia y el caudal siempre es un factor que puede incidir en la competencia. En ese sentido, desde la organización reconocen el bajo nivel de esta temporada y advirtieron sobre la situación: "Hay bajo nivel de agua. El equipo de logística ya recorrió muchas partes, sobre todo las etapas que hace muchos años que no se recorren. Siempre buscamos el mayor caudal, sabemos que hay poca agua, así que va a ser una Regata de esa manera y cada palista tendrá su estrategia para poder afrontarla. Hicimos un relevamiento y antes de cada etapa se hace el balizaje. La organización tiene la obligación de que pase la lancha. No está en nuestros planes hacer acarreos, si algún deportista lo decide, va a ser una responsabilidad de cada uno"