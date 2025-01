La otra cara de la Isla Jordán: después del disfrute, la mugre

Basura en Isla Jordan (1).png En la Isla Jordán, personal del área de Servicios Públicos realiza a diario limpiezas sobre el sector. Gentileza

El desafío no es menor. Cada camión prensa que recolecta los residuos compacta hasta siete metros cúbicos de basura, pero esto apenas es suficiente para controlar la situación. “En la Isla encontrás de todo: botellas plásticas, bolsas de residuos, pañales, botellas de vidrio. Eso es lo que más se junta,” explica Artero.

No obstante, la acumulación de basura no es el único problema. Las fogatas encendidas o los asados en lugares no autorizados representan un peligro constante para la flora del lugar. “Vivimos renegando con eso. Hay control de Protección Civil y gente nuestra que recorre llamando la atención para que no quemen los árboles,” mencionó el Director, enfatizando los riesgos de incendios.

Artero además, señaló que esta conducta no es exclusiva de la Isla Jordán, sino que refleja un problema generalizada en toda la ciudad: “En las plazas, en todos lados, nos dejan basura, así que imaginá en la Isla: es lo mismo o más. Todos los días se ponen cestos de basura, pero no colaboran. Te dejan los residuos en los árboles o tirados. Esto es la falta de cultura que tenemos”.

Micro basurales cipolletti.jpg Los micro basurales en Cipolletti se ven a diario en distintos puntos de la ciudad. Una problemática que atraviesa el área de Servicios para erradicarlos por completo. Gentileza

Los micro basurales, un tema de nunca acabar

Las áreas operativas del Municipio, recurren todas las semanas a recolectar escombros, residuos voluminosos y otros objetos que los vecinos muchas veces vuelcan en esquinas o incluso en lugares descampados. A

llí se forman micro basurales que generan focos de infección y mal aspecto a la ciudad. En este sentido el Director de Servicios manifestó que "la pelea es a diario" con respecto a la falta de conciencia que existe.

También hay problemas con el uso de los puntos limpios, grandes contenedores para arrojar residuos reciclables. Muchos vecinos los utilizan para tirar basura diferente a la que puede recibir cada canasto.

Por otro lado, destacó la labor que llevan adelante junto al personal municipal que está abocado a estas tareas y el destaque de las nuevas maquinarias que se sumaron en el ultimo mes para continuar la labor en toda la ciudad.