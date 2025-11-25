Tras el fin de semana largo, reforzarán Isla Jordán con más cestos de basura

La Isla Jordán volvió a desbordar de visitantes y de basura tras el fin de semana largo. Piden conciencia y refuerzan cestos para la temporada de verano.

Los operativos de limpieza se reforzaron en Isla Jordán durante el finde xl.

Las altas temperaturas y el fin de semana extra largo volvieron a posicionar a la Isla Jordán como el gran punto de encuentro de los cipoleños. Cientos de familias eligieron el río Negro para disfrutar en carpas, reposeras y fogones improvisados, inaugurando de hecho la temporada estival aunque aún no haya sido anunciada oficialmente. Pero las postales de recreación también convivieron con una imagen repetida: la basura dispersa en distintos sectores del predio.

Botellas de plástico y vidrio, latas de aluminio, bolsas de nylon repletas, envoltorios y bandejas descartables quedaron desparramadas en la zona de playas y senderos. En algunos puntos, incluso, bolsas fueron colgadas de árboles , una práctica que desde el Municipio desaconsejan por generar contaminación visual, dificultar el levantamiento y atraer fauna silvestre.

Durante los cuatro días de descanso, las áreas municipales reforzaron los operativos de limpieza , con cuadrillas permanentes, personal caminando el predio y el uso de tractores con acoplado para recorrer los sectores más alejados. Sin embargo, la postal se repite cada año: una parte de los visitantes colabora y otra arroja los residuos en cualquier lugar .

ECP ISLA JORDAN (1).jpg Los cestos de basura se fueron llenando y vaciando gracias al refuerzo del área de Servicios Públicos sobre la Isla. Estefania Petrella

Adrián Artero, secretario de Servicios Públicos, confirmó a LM Cipolletti que se trabajó sin pausa durante todo el fin de semana. “Estuvimos todos los días recorriendo y reforzando el levante. Pusimos gente a caminar, a recorrer, aparte de los cestos, y ayer solo hicimos levante. Hay personal trabajando permanentemente ahí limpiando. Lo normal de siempre: los fines de semana largos explota todo”, explicó el funcionario.

Artero remarcó que, si bien muchos visitantes dejan los residuos embolsados o dentro de los canastos, todavía hay quienes descartan la basura en cualquier punto del predio. “Estamos recorriendo con un tractor y un acoplado por todos lados. Y, además, estamos haciendo una compra para reforzar el número de canastos”, adelantó.

Basura en Isla Jordan.png La postal de la bolsa con basura colgada en los árboles, volvieron a copar la escena. Archivo

Refuerzo de infraestructura y llamado a la responsabilidad

Con un diciembre que se anticipa caluroso y una temporada de alta afluencia, el Municipio prepara la instalación de más cestos distribuidos en los principales accesos, zonas de playa y espacios de descanso. La intención es reducir el volumen de basura dispersa y evitar que los residuos queden en zonas inaccesibles para el personal.

Desde el área de Servicios Públicos volvieron a insistir en una recomendación sencilla pero clave: si los cestos están llenos, llevar la basura de regreso a los domicilios. “La Isla Jordán es de todos, sostienen desde la gestión, y cuidar el lugar depende más de la conducta de cada visitante que del operativo de limpieza”.

E.C.P DEMOLICION JOSE HERNADEZ AL 700 (31) Este viernes y sábado, un nuevo Cipo Limpia en barrios de la ciudad. Estefania Petrella

Próximo operativo Cipo Limpia: fechas, horarios y cuadrante

Mientras Isla Jordán se prepara para recibir multitudes en verano, la ciudad continúa con su planificación ambiental. El viernes 28 y el sábado 29 de noviembre se realizará un nuevo recorrido del programa Cipo Limpia en el Distrito Vecinal Noroeste (barrio Patagonia), en el cuadrante delimitado por Circunvalación (Illia), Águila Mora, Las Mutisias, Las Bandurrias y Los Tamariscos.

Los horarios serán:

Viernes 28 de 8 a 17 hs

Sábado 29 de 8 a 12 hs

El servicio es gratuito y está destinado a que los vecinos puedan desechar residuos de gran tamaño acumulados en viviendas y patios, tales como:

Muebles

Electrodomésticos grandes

Ramas y restos de poda

Escombros, hierros y chapas

Es importante dejar los materiales sobre la vereda, sin obstruir el paso peatonal. Lo que no se deben sacar durante el operativo: residuos domiciliarios, aparatos electrónicos, hojas secas, cartones y papeles.

Durante 2025, Cipo Limpia ya pasó por Puente 83 Sur y Martín Fierro; Tres Luces y Calle Ciega; Puente 83 Norte y Puente Madera; Pichi Nahuel y Arévalo; sector El 30; 2 de Febrero, 10 de Febrero, Del Trabajo y San Lorenzo; Ferri, CGT, Obrero A y B y Mercantil.