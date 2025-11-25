Corte de agua en barrios de Cipolletti: las causas y cuándo podría solucionarse

Aguas Rionegrinas emitió un comunicado en el que explican las razones por la falta de agua que afecta barrios del Distrito Vecinal Noroeste.

El día martes comenzó con problemas en el servicio de agua potable en múltiples barrios de Cipolletti . Los cortes afectaron a vecinos del Barrio Luis Piedra Buena, Antártida Argentina, Mercantiles, Parque Industrial y un sector de Las Calandrias. El motivo de los problemas es la ruptura de una cañería en la intersección de la calle Confluencia y Venezuela.

Aguas Rionegrinas emitió un comunicado en el que detallan que una empresa privada realizó una intervención en ese sector, que derivó en la rotura de la cañería . Por esta razón, el servicio de agua potable estará afectado durante el día.

"Aguas Rionegrinas informa que se está trabajando en la reparación de una rotura de cañería producida por una empresa privada sobre calle Confluencia y Venezuela " explicó en el comunicado.

Esto provocó que los vecinos cercanos a la intersección de esas calles, estén afectados por los problemas en el servicio de agua. Los principales barrios afectados son Luis Piedra Buena, Antártida Argentina, Mercantiles, Parque Industrial y un sector de Las Calandrias.

Aguas Rionegrinas Las cuadrillas de la empresa estatal trabaja para reestablecer el servicio de agua.

¿Cuándo se normalizará el servicio?

La empresa estatal dedicada a la prestación del servicio de agua potable y cloacas, planifica la normalización del servicio a las 17 de este martes 25 de noviembre. Sin embargo, no descartan que los trabajos requieran más tiempo y el servicio se reestablezca totalmente más tarde.

Por esta razón, Aguas Rionegrinas solicitó a la comunidad que extremen los cuidados del recurso, al priorizar el consumo y la higiene personal.

Para consultas, reclamos o dudas sobre el servicio de agua residencial está disponible la línea de mensajes de Whatsapp 2920 402808 y la línea de llamadas 0800 999 24827.