Después del finde largo, cómo sigue el clima en Cipolletti

La AIC anticipa una jornada estable, con mucho sol y temperaturas que volverán a superar los 30 grados en toda la provincia.

Se esperan días de calor intenso en Cipolletti y Neuquén.

En medio de unos días de intenso calor en Cipolletti y el Alto Valle , la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) compartió el pronóstico para los próximos días. Según adelantaron, las condiciones se mantendrán estables en todo el territorio rionegrino.

La AIC prevé que el calor se mantendrá durante los próximos días, con marcas elevadas hacia mediados de semana. No se esperan cambios bruscos ni episodios de viento intenso en el corto plazo.

Para este martes se espera un día mayormente estable en Cipolletti, con condiciones típicas de primavera avanzada y un marcado ascenso de la temperatura. El informe de la AIC indica que el calor será el rasgo predominante de la jornada en toda la provincia.

En Cipolletti, el organismo anticipa una máxima cercana a los 35 °C y una mínima en torno a los 17 °C, con cielo despejado desde temprano y viento del sector sudeste con intensidad moderada. No se esperan precipitaciones.

calor prevención.jpg

calor prevención.jpg

En el Alto Valle se mantendrán las mismas condiciones: mucho sol, ambiente caluroso desde media mañana y vientos del sudeste que oscilarán entre 20 y 30 km/h. Las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 35 °C, mientras que por la noche aumentará levemente la nubosidad.

Cómo cuidarse del golpe de calor en días de temperaturas extremas

Las marcas por encima de los 35° aumentan el riesgo de golpes de calor, un cuadro que puede afectar a cualquier persona, especialmente a niños, adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

Recomendaciones básicas:

Mantener una hidratación constante , incluso sin sensación de sed.

Evitar exponerse al sol entre las 11 y las 17 .

Usar ropa liviana y de colores claros.

Reducir la actividad física en horas de mayor temperatura.

Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.

Evitar el consumo de alcohol.

Ofrecer agua con frecuencia a niños y adultos mayores.

calor Balneario Sandra Canale (5)

Síntomas de alerta: mareos, dolor de cabeza, piel roja o muy caliente, agotamiento extremo, náuseas, vómitos o desorientación. Ante estos signos, se recomienda buscar atención médica de inmediato, trasladar a la persona a un lugar fresco y ofrecer agua.