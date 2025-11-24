Día internacional en contra de la violencia hacia la mujer: cronograma de actividades

La Municipalidad realizará una jornada informativa sobre los diferentes dispositivos para abordar la problemática de la violencia de género.

La jornada apunta a difundir los programas municipales y dispositivos para abordar la violencia de género.

Cipolletti tendrá una jornada de actividades en el marco del día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres que se conmemora el 25 de noviembre . La iniciativa tendrá lugar en el Parque Norte desde las 10 hasta las 12 horas con la intervención de áreas municipales dedicadas al abordaje de la problemática.

Se trata de una jornada de sensibilización y prevención de la violencia de género que se desarrollará en el Parque ubicado en Turrín y Esmeralda. La iniciativa tiene el objetivo de visibilizar la dimensión de la problemática social , informar sobre los diferentes abordajes y fortalecer los dispositivos locales , a través de actividades para la comunidad.

En dicho marco se realizará una Feria Circular con ropa para todas las edades , y actividades de difusión de los programas municipales que trabajan con la temática, entre otras propuestas.

Según adelantó la Secretaría de Desarrollo Humano, durante la jornada se presentarán estadísticas actualizadas, marcos normativos y leyes vigentes, con el objetivo de explicar cómo se trabaja institucionalmente en situaciones de violencia y cuáles son las vías de acompañamiento disponibles.

Las actividades tendrán lugar en el Parque Norte desde las 10 hasta las 12.00.

Los equipos municipales que intervienen en políticas de género participarán con diversas intervenciones informativas y folletos impresos, donde se detallarán los programas activos y los modos de acceder a apoyo profesional, asesoramiento y contención.

La actividad forma parte del cronograma local por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre en todo el país, en línea con la agenda global de organismos de derechos humanos.

violencia de género.jpg Será una oportunidad para conocer los diferentes programas municipales y dispositivos para abordar la problemática de la violencia de género.

Las hermanas Mirabal, la trágica historia que dio origen a la fecha

Esta fecha recuerda a las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 en República Dominicana por su lucha política y social, lo que las convirtió en un símbolo internacional contra la opresión y la violencia basada en género.

El objetivo de este tipo de actividades es crear redes de contención y asistencia entre integrantes de la comunidad, difundir las políticas públicas creadas para combatir la violencia de género, conocer los diferentes dispositivos para abordar la problemática y reconocer las señales de violencia de forma preventiva.

Alarma por el aumento de riesgo de femicidios en Neuquén

En medio de un aumento alarmante de las cifras de violencia de género extrema que posicionaron a Neuquén en segundo lugar del ranking nacional, la Subsecretaría de las Mujeres alertó sobre el incremento de la cantidad de mujeres en situación de Código A, es decir, con riesgo de femicidios, y en situación de extrema vulnerabilidad.

De acuerdo a la evaluación de los procesos judiciales, la falla más grande viene desde el Poder Judicial. "Para nosotros, acá tiene que haber un grito de justicia", subrayó Alejandra Oehrens, durante una conferencia de prensa realizada en Casa Aliwenko.

A partir del nuevo relevamiento que toma el período del mes de enero hasta el miércoles 29 de octubre, informaron que tienen a su cargo el patrocinio y la ayuda a 50 mujeres que sufren violencia y son amenazadas de muerte por varones, en su mayoría, exparejas. Los 50 casos ya fueron judicializados y los varones que amenazan con matar a las mujeres continúan libres.

Cabe recordar que en agosto la subsecretaría expuso que tenían 18 acompañamientos de mujeres en situación extrema de violencia, lo cual en aquel momento triplicaba la cifra de 6. De esta manera, registraron que en tres meses, de agosto a octubre, hubo un 177,78% de incremento en riesgos de femicidios.

Cartografía de la violencia de género en Neuquén

Los datos del relevamiento muestran que dos de cada tres usuarias, el 67% se encuentran en una situación laboral precaria, incluyendo desempleo en un 34,9%; trabajo no registrado en un 26,3%; tareas de cuidado no remunerado como amas de casa 4%; y jubilaciones mínimas en un 1,7%.

SFP Aliwenko Reporte por violencia de genero Intentos de Femicidio Alejandra Oerens (5) Sebastián Fariña Petersen

A su vez, la titular del área municipal indicó a LM Neuquén que la mayor cantidad de casos de violencia de género se registran en el barrio Valentina Sur, mientras que hubo un considerable aumento desde el Parque Industrial a Colonia Nueva Esperanza, como Cuenca XV y la zona de Gran Neuquén, norte y sur.

Según explicó, esta realidad evidencia que gran parte de las mujeres que llegan al dispositivo no cuentan con ingresos propios y estables, lo que profundiza su dependencia económica limitando su capacidad de salir de situaciones de violencia. La informalidad laboral y el desempleo funcionan como barreras estructurales que dificultan el acceso a derechos básicos y a proyectos de autonomía.