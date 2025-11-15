Quedaron filmados: así arrojan basura en un barrio de Cipolletti como si nada

Una pareja fue grabada arrojando residuos voluminosos en el 300 Viviendas. Vecinos estallaron en redes sociales por otro caso de basura en la calle.

Dos sujetos quedaron filmados en el momento que arrojan residuos voluminosos en el barrio 300 viviendas de Cipolletti.

La mañana de este sábado volvió a dejar expuesta una postal que se repite en distintos puntos de Cipolletti y que genera fastidio entre los vecinos, personas que descartan basura en lugares no habilitados . Esta vez, ocurrió en el barrio 300 Viviendas , donde una pareja fue filmada mientras arrojaba restos de un mueble desarmado junto a los canastos comunitarios, pese a que estaban visiblemente repletos.

El video fue difundido por vecinos en redes sociales y muestra con claridad la secuencia. Un auto Fiat Duna blanco estaciona al lado de los cestos . Desde el vehículo descienden dos adultos y comienzan a bajar piezas de madera y tablas . No se trataba de residuos domiciliarios sino de un mobiliario completo desarmado, posiblemente un placard o una alacena. Con absoluta tranquilidad, ambos retiran las partes una por una y las apoyan sobre la vereda , incrementando la acumulación de desperdicios que ya se encontraba en el sector.

La escena despertó indignación inmediata . Los comentarios de los vecinos expresaron sorpresa e impotencia ante la conducta de la pareja, que no buscó ninguna alternativa disponible para deshacerse de los voluminosos y prefirió dejar los residuos en plena vía pública, aun cuando las señales de prohibición son claras y ampliamente difundidas.

300 viviendas tirando basura via publica cipolletti

¿El basural municipal, una opción descartada?

La pregunta que sobrevoló la discusión virtual fue la misma que se repite en cada episodio similar: ¿por qué no trasladar los materiales hasta el basural municipal o solicitar el retiro correspondiente?.

En este caso, la distancia entre el punto del barrio y el predio de disposición final es de apenas 4,5 kilómetros. El recorrido no supera los diez minutos en auto. Además, el municipio recuerda de forma periódica que los residuos voluminosos se pueden disponer allí de manera gratuita y segura.

Otra alternativa es esperar los operativos “Cipo Limpia”, publicados con anticipación para que los camiones retiren desechos grandes directamente del frente de los hogares. También puede solicitarse el retiro llamando a la Central de Atención al Ciudadano (147).

Aun así, pese a la existencia de mecanismos sencillos y gratuitos, la imagen de vecinos arrojando basura en sectores no habilitados se vuelve cada vez más frecuente en distintos barrios.

E.C.P BASURAL (58) El basural municipal o los operativos "Cipo Limpia" son algunas de las opciones para que los vecinos arrojen sus residuos. Estefania Petrella

Multas de hasta $4,4 millones por arrojar basura en la vía pública

La normativa municipal es tajante en este sentido. Está prohibido depositar desechos en espacios públicos. Las sanciones se calculan según la Sanción Administrativa Municipal (SAM), cuyo valor vigente es de $995. La multa por arrojar residuos puede variar entre 120 y 4500 SAM, lo que implica un rango de entre $119.400 y $4.477.500.

En casos de residuos industriales, la infracción establecida en el Artículo 70 contempla penalidades aún más elevadas, que pueden llegar hasta las 5000 SAM. La aplicación de sanciones depende de la intervención de Inspectores Municipales, denuncias vecinales y evidencia como fotografías o videos.

¿Cómo denunciar situaciones similares?

El Municipio habilitó canales para que los vecinos denuncien el abandono de basura o vehículos en la vía pública:

Llamando a la Central de Atención al Ciudadano: 147

A través del chatbot disponible en la web oficial: www.cipolletti.gob.ar

Registran mayor efectividad aquellas denuncias que incluyen dirección precisa, fotografías o videos del hecho, información que facilita la intervención municipal y la identificación de los responsables.