El viento hizo volar una tela y dos barrios quedaron sin energía esta mañana

Un apagón sorpresivo dejó sin luz a cerca de 4 mil vecinos este sábado en Cipolletti. ¿Qué sucedió?

Se voló una tela del CCC y ocasionó un corte de luz en dos barrios de Cipolletti.

Un inesperado corte de energía sorprendió a vecinos de Cipolletti en la mañana de este sábado. Con una jornada marcada por el viento y las altas temperaturas, la situación tomó un giro inesperado justo en el corazón cultural de la ciudad.

Todo ocurrió alrededor de las 10:50, cuando un repentino apagón dejó sin energía a cerca de 4.000 usuarios de los barrios Centro y San Pablo . Comercios, viviendas particulares e incluso estaciones de servicio quedaron completamente a oscuras. En un primer momento, la causa era un misterio. Sin embargo, minutos después comenzó a reconstruirse una escena tan insólita como peligrosa.

Según confirmaron desde Edersa a LM Cipolletti , una tela ubicada en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti (donde se desarrolla la 20° Feria del Libro) se desprendió por efecto del viento y terminó enroscándose en los cables de alta tensión que pasan por el lugar . Lo que parecía un simple elemento decorativo se transformó, en cuestión de segundos, en un riesgo eléctrico capaz de paralizar a dos barrios enteros.

tela CCC corte de luz (1) La tela se desprendió por el viento, voló al tendido eléctrico y dejó fuera de servicio a un alimentador. Gentileza

“Se voló una tela en zona del Centro Cultural y sacó de servicio un alimentador”, señalaron desde la empresa eléctrica al ser consultados.

La escena fue tan sorpresiva como peligrosa: la tela quedó adherida al tendido eléctrico, con marcas de quemaduras producto de la tensión. De inmediato, una cuadrilla de guardia se trasladó al lugar para constatar la situación, retirar el material y trabajar en el restablecimiento del servicio. La maniobra se llevó adelante con celeridad y el suministro volvió a la normalidad luego de aproximadamente 15 minutos fuera de servicio.

Si bien el corte fue breve, el impacto no pasó desapercibido. Comerciantes en plena actividad de sábado, vecinos realizando tareas domésticas y algunas estaciones de servicio que tuvieron que interrumpir momentáneamente su funcionamiento sintieron la consecuencia del episodio.

tela CCC corte de luz (2) Desde Edersa reestablecieron el servicio en pocos minutos una vez detectado la zona afectada. Captura web contingencias Edersa

Un sábado bajo la influencia del viento

El incidente no se puede desligar del panorama climático que atraviesa la ciudad. Cipolletti vive este fin de semana un combo de calor y viento que ya comenzó a marcar la agenda climática de la región.

El sábado arrancó con 24°C a las 9 de la mañana y ráfagas que ya rozaban los 39 km/h, con tendencia en ascenso. A media mañana, cuando ocurrió el corte de energía, el termómetro ya marcaba 27°C y los vientos se aproximaban a los 48 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que: al mediodía, las ráfagas podrían llegar a 54 km/h. Durante la tarde se alcanzará el pico térmico con 30°C entre las 14 y las 17, acompañado de vientos del sudoeste que podrían superar los 70 km/h. Hacia la noche ingresará aire más fresco, pero el viento seguirá siendo protagonista, con ráfagas cercanas a los 56 km/h pese al descenso térmico a 23°C.

ECP CENTRO (2) El viento continuará durante el fin de semana en Cipolletti. Estefania Petrella

¿Qué pasará el domingo?

Luego del sofocante sábado, el domingo se presenta con un leve descenso térmico y menor intensidad del viento. Las condiciones previstas son: 13°C en la mañana, 18°C cerca de las 11, 23°C alrededor de las 14. Ráfagas cercanas a 34 km/h, mucho más moderadas que el día anterior.

Si bien el alivio será notorio, el viento continuará presente, aunque sin alcanzar los niveles que complican gran parte de este sábado.